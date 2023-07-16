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        Diş fırçası ithalatında "korunma önleminin uzatılması için" soruşturma açıldı

        Diş fırçası ithalatında uygulanan mevcut korunma önleminin süresinin uzatılması için soruşturma açılması kararlaştırıldı

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 11:12
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        "Korunma önleminin uzatılması" soruşturması
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        Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, diş fırçası ithalatı için uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticilerce başvuruda bulunuldu.

        Başvuruya istinaden yapılan incelemede, söz konusu korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında ithalatın ve ithalatın piyasa payının bir miktar düştüğü, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma olduğu ancak yurt içi satış, üretim, verimlilik ve stoklara ilişkin göstergelerde son dönemlerde bozulma yaşandığı tespit edildi.

        İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına oy birliğiyle karar verdi.

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