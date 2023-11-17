Dijital platformlara 166 milyon TL ceza

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı mağdur edebilecek her konu değerlendirilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılı içerisinde Bakanlığımıza tüketicilerimiz üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak incelemeler başlatılmıştır. Bu kapsamda; ilgili kuruluşlara Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir.

Bakanlık Müfettişlerince yapılan denetimlerde, dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği tespitlerine yer verilmiştir.

Haksız Tahsilat ve İade Süreçlerindeki Mağduriyete 166 Milyon Türk Lirası Ceza Uygulandı

Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir.

Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."