'Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi' açıldı

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Dünyada 3.2 milyar ve Türkiye’de 42 milyon kullanıcı sayısıyla en hızlı gelişen dijital oyun dünyası, StartGate ile yeni bir döneme merhaba diyor. StartGate ekosistemi çatısı altında oyun geliştiricilerle hem yatırımcıyı hem de yayıncı ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getirecek olan merkez, global yapısı sayesinde başarılı girişimcilere dünya pazarının yolunu açarak sektörde fark yaratmaya hazırlandığı açıklandı.

YENİ NESİL DİJİTAL OYUN VE OYUN TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM MERKEZİ

Üniversiteler, teknoloji merkezleri ve pek çok global şirketin yer aldığı İstanbul’un ileri ofis merkezi Maslak’ta yer alan StartGate, 5 katlı ve 4.215 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. StartGate kampüs; amfi alanları, toplantı odaları, seminer salonları ve 50 adet oyun geliştirme stüdyosu ile özel sektör yatırımlı en büyük yeni nesil buluşma merkezi olma niteliği taşıyor.

Dijital oyun ve oyun teknolojileri odaklı kampüs, 7/24 açık bir yaşam alanında girişimcilere test ve deneyim laboratuvarları, uyku kapsülleri, akustik yalıtımlı online toplantı kabinleri, podcast ve vlog odası, müzik odası ve spor salonu gibi imkanlar da sunduğu belirtiliyor.

500 MİLYON TL'LİL YATIRIM

200 milyon TL’lik yatırım ile yola çıktığı açıklanan özel sektör yatırımı StartGate, bu rakamı iştirakleri ile birlikte 5 yıl içinde 500 milyon TL’ye yükseltmeyi hedefliyor. Yılda 100 stüdyoya destek sağlamayı amaçlayan StartGate, Türkiye’nin ilk Unicorn’unun çıktığı dijital oyun sektöründe ülkemize 5 yılda en az 3 Unicorn kazandırmayı amaçlıyor.

StartGate Insights ve Konvoy Raporu’na göre, Londra'nın ardından Avrupa'da en çok oyun yatırımı yapılan ikinci şehir İstanbul, üçüncü şehir Ankara olurken, StartGate bu alanda Türkiye’yi 1 numaraya taşımayı ve dünyada dijital oyun endüstrisinin merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

ALTYAPI, BİLGİ VE DENEYİM EKOSİSTEMİ

StartGate, oyun teknolojisi girişimcilerine altyapı, bilgi ve deneyim ekosistemi, eğitim ve mentorluk, şirketleşme, küresel sektör ağı, pazarlama, yatırım ve sektörel etkinliklerden oluşan 8 başlık altında destek sunacağını açıkladı.

Oyun geliştirme odaklı tasarlanan yeni nesil ofis olanakları, teknolojik donanım ve oyun geliştirme yazılımı imkanlarına erişim hakkına sahip olacak girişimcilere, mevcut teknoloji ve altyapı gereksinimleri ile ilgili eğitim verilecek. Alanında uzman isimler konularıyla ilgili danışmanlık sunacak, girişimcilere deneyimli eğitmenlerle tam zamanlı bütünsel koçluk desteği de sağlanacak.

Potansiyel iş ortakları, yayıncılar ve yatırımcılar ile bir araya gelme olanağı bulacak girişimciler için bilgi paylaşımı etkinlikleri ve sektör paydaşlarıyla tanışabilecekleri buluşmalar düzenlenecek. Oyun endüstrisinin önemli pazarlama trendleri, dijital stratejiler, rakip analizi, reklam ve uygulama marketleri gibi çeşitli konularda geniş kapsamlı bilgi ve network paylaşımı yapılacak.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

StartGate’e başvuru yapan girişim stüdyoları başvuru formlarına web sitesinden ulaşabilecek. Başvurular uzmanlar tarafından sınıflandırılarak bilimsel seviyelere göre değerlendirilecek. StartGate’e giriş hakkı kazanan geliştiricilere sunulan fırsatlar ve destekler seviyelere göre farklılık gösterecek. Yurt dışındaki başarılı süreç değerlendirmelerinin StartGate’in uzman ekibi tarafından endüstriye aktarılması sağlanacak.

Grup iştiraklerinden AcademyGate ile üniversite iş birlikleri ve sektörel şirketlerin hizmet ve servislerinin eğitimleri yapılacak. İlk aşamada başvuranlar için yapılacak uluslararası düzeyde eğitimler, ilerleyen zamanlarda bireysel eğitimlere dönüşecek. Yine grup iştiraklerinden IdeaGate ile medya ve tanıtım desteklerine odaklanılırken, TalentUpGate ile de hem içerideki hem dışarıdaki stüdyolara hem de globale insan kaynağı yetiştirebilmek amaçlanıyor.

NÜFUSUN %50'Sİ OYUN OYNUYOR

StartGate Insights Raporu verilerine göre oyun sektörüne ilişkin rakamlar:

Mayıs 2023 itibarıyla:

Türkiye’de 42 milyonu aşkın oyuncu bulunuyor (nüfusun yaklaşık yüzde 50’si).

Oyuncuların yüzde 52’sini erkek, %48’ini kadın oyuncular oluşturuyor.

Oyuncuların %67’sini yüksek eğitim düzeyine sahip bireyler oluşturuyor.

Oyuncuların %38’i 25-34, %34’ü ise 35-54 yaş aralığında yer alıyor.

*10 oyun kuluçka merkezi, 15 oyun hızlandırıcı ve 1 oyun kümelenmesi bulunuyor.

817 oyun girişimi, 682 şirketleşen oyun girişimi bulunuyor.

Oyun ile ilintili 1.500’e yakın şirket bulunuyor.

*Türkiye’de 26 oyun şirketine 425 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Londra'nın ardından Avrupa'da en çok oyun yatırımı yapılan ikinci şehir İstanbul, üçüncü şehir Ankara.

2022 itibarıyla:

Dünyada 3,2 milyar oyuncu sayısı bulunuyor (nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı).

2025’te oyuncu sayısının 3,5 milyara ulaşması bekleniyor.

4 milyar dolarlık hacminin %50’sini mobil oyunlar, %28'ini konsol oyunları, %21’ini PC oyunları ve %1’ini browser oyunları oluşturuyor.

2025 yılına kadar oyun pazarı büyüklüğünün 225,7 milyar dolara erişmesi bekleniyor.

2027’ye kadar yaklaşık olarak %9 tahmini büyüme bekleniyor.

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