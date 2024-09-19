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        Haberler Bilgi Yaşam DGS tercihleri ne zaman bitiyor, tercihler nasıl, nereden yapılır? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        DGS tercihleri ne zaman bitiyor ve tercih kılavuzu yayınladı mı?

        İki yıllık lisans eğitimini dört yıla tamamlamak isteye öğrenciler DGS sınavına girmiş ve sonuçlar 10 Eylül'de açıklanmıştı. ÖSYM, bir son dakika açıklamasıyla DGS tercihlerinin başladığını duyurdu. DGS tercihleri, ÖSYM üzerinden alınacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 01:01 Güncelleme: 19.09.2024 - 01:01
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        • 1

          ÖSYM, binlerce öğrencinin beklediği DGS tercihlerinin başladığını duyurdu. Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından adayların kılavuzu dikkatle incelemesi ve tercihlerini bu doğrultuda yapması gerekiyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor, DGS tercihleri nasıl yapılır, tercih kılavuz yayınlandı mı? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

          Dikey Geçiş Sınavı 2024 DGS tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2024 DGS tercih tarihleri belli oldu.

        • 3

          DGS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

          Kılavuz doğrultusunda DGS tercih işlemleri, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        • 4

          DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

          Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

          2024 DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

          Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

          Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2023-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.

          DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

          2023 DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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