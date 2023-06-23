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Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu

Giriş: 23.06.2023 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin, ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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