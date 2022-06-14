MELİS İŞİTEN

Kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile 3 yıl önce yollarını ayıran Melis İşiten de sezonu açtı. Çiçek desenli bikinisiyle poz veren İşiten, bu fotoğrafı, "Efsunlu anlar..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.