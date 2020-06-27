Aytemiz, "Muhteşem bir doğanın içinde, tarihi dokuyla kaplı bu bölgede doğayla uyumlu tesisler yaparak vatandaşın hizmetine sunduk. Tarihi kemer köprüler, su değirmeni, gürül gürül akan derenin sesi, gür ormanlarla kaplı yemyeşil doğa. Huzur için aranan bir yer olacak. Buraya gelenler gizli bir cennetin parçası olacak, dinlenecek, huzur bulacak buradan öyle ayrılacak. Bu tesisi yaylalarımızla birleştirerek turistlerin beldemize olan ilgisini artıracağız" dedi.