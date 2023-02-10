Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da felaketin boyutları ortaya çıkıyor. Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre; Hatay'da depreme dayanıklı denilen site depremde çöktü. Yapan şirketin inşaat önünde koyduğu tabelada "Depreme dayanıklı" ifadeleri dikkat çekerken orada bulunan bir vatandaşın sözleri yürek burktu. Oğlunun bu siteden ev aldığını belirten ve hemen yakınındaki başka bir binada enkaz altında olduklarını belirten kadın şunları söyledi:

"Benim oğlum doktor, karısı öğretmen. 5 yaşında oğlu, 5 aylık ikiz bebekleri var. Hepsi birden enkazın altındalar. Oğlu hep pencereden bakardı 'Babaanne bak yeni evimiz yapılıyor' derdi, kataloglarını bana gösterirdi. Ev bu halde, yavrularım enkazın altında. Geleni geçeni durduruyoruz. 'Ne olursunuz bu bloğa da gelsinler. Burada insanlar yaşıyorlar' diyoruz. 'Kepçesiz çalışmamız lazım' diyorlar ama alet yok, kıramıyorlar kesemiyorlar. İstanbul'dan işçiler gelmiş gönüllü. 'Biz çıkarırız' diyorlar, onlara da izin vermiyorlar. Tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Peki ne olacak bu insanlar? 250 kişi var o blokta. Her kat 4 daire, 8 katlı bina. Hepsi enkazın altında. Daha 15 kişi çıkmadı oradan. Ben inanıyorum benim oğlum doktor, yavrularını almıştır, saklamıştır. Bir şekilde onları korumuştur. Yaşıyordur onlar. Yaşıyorlar ama mezarın içindeler. "