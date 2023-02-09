AA

Osmaniye'de asrın felaketinde yıkılan bir binanın enkazından 88'inci saatte çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'nin Raufbey Mahallesinde yıkılan 10 katlı binadan ses alan arama kurtarma ekipleri, sismik dinleme cihazı ve termal kamerayla yer tespiti yaptı.

Ekipler, yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu 36 yaşındaki Murat Babaoğlan'ı kurtarıp alkış ve tekbirler eşliğinde ambulansa bindirdi.

Kurtarma çalışmasını yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedenin 88 saat sonra kurtarıldığı çalışmada görev alan ekipleri tebrik etti.

10 SAATLİK BİR ÇALIŞMA İLE KURTARILDI Enkazda açılan boşluktan depremzedenin yanına inen ve 10 saat boyunca onunla konuşarak moral veren AFAD görevlisi Ömer Selçuk Demir, gazetecilere, ekip olarak 18 saattir bu bölgede çalıştıklarını söyledi.

"ONA ULAŞANA KADAR ÇOK ZORLUKLAR ATLATTIK" Diğer ekiplerle depremzedeyi kurtarıp sağlıklı şekilde görevlilere teslim ettiklerini belirten Demir, "Aşağıdaki manzara iç açıcı değildi ama çok şükür ki iyi bir muhafaza bölgesinde kalmış. Ona ulaşana kadar çok zorluklar atlattık ama Allah'ın yardımıyla çıkardık. Bizi karşısında görünce büyük bir mutluluk hissetti." dedi. DEPREM DAYANIŞMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...