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DEPREM NEDENİYLE KAPANAN YOLLAR: Kapanan yollara alternatif güzergahlar ve Türkiye KGM haritası

Deprem nedeniyle kapanan yollar: Kapanan yollara alternatif güzergahlar ve Türkiye KGM haritası

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen şiddetli depremlerin ardından 6. Şubat Pazartesi günü itibarıyla Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde yeniden deprem meydana geldi. 10 ilde şiddetli şekilde hissedilen depremler nedeniyle çok sayıda bina enkaza dönüşürken yollarda yarıklar ve çatlamalar meydana geldi. Çok sayıda şehrin etkilendiği deprem nedeniyle yollar da trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü deprem nedeniyle kapanan yolları ve alternatif güzergahları bildirdi. İşte KGM depreme nedeniyle kapanan yollar ve alternatif güzergahların haritası…

Giriş: 06.02.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremle birlikte ulaşıma kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.

  • Yaşanan depremin ardından TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı ulaşıma kapandı. Şanlıurfa-Adıyaman yolunun 3. kilometresinde istinat duvarı çökmesi sebebiyle bir şerit ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.

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    Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni ve sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı'nda deprem nedeniyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı yol ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde sürücüler D-400 Devlet yoluna yönlendiriliyor.

  • YOL DURUMUNA İLİŞKİN SON GÜNCEL BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

    Şanlıurfa-Adıyaman yolunun 3. kilometresinde istinat duvarı çökmesi sebebiyle bir şerit ulaşıma kapandı.

    Kayseri'deki Pınarbaşı-Göksun yolunda, yoğun kar yağışı ve olası trafik yoğunluğu dolayısıyla ağır taşıt trafiğine izin verilmiyor.

  • Hakkari-Şırnak Devlet yolu, 20. kilometresindeki çığ düşmesi, Konya-Aksaray Devlet yolu da Konya çıkışı-Eşmekaya ve Konya-Kadınhanı kesimlerinde kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

    Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

  • Muğla-Kale yolunun 33-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

    Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Refahiye-İliç yolunun 22-52, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

    Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım ay sonuna kadar ikişer şeritten kontrollü devam edecek.

  • Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

    Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 2. kilometresindeki heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

    İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12. kilometresinde (Domaniç şehir geçişi) menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

     

  • Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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