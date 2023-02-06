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Deprem erken uyarı sistemi nedir? Google deprem erken uyarı sistemi nasıl ve nereden açılır?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli depremlerin akabinde 6. Şubat Pazartesi günü itibarıyla Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde yeniden deprem yaşandı. 10 ilde hissedilen depremler nedeniyle çok sayıda bina enkaza dönüştü. Yaşanan büyük deprem sonrasında artçı depremler hakkında erken bilgi sahibi olmanın önemi gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde küçük çaplı da olsa depremleri haber vermesiyle gündeme gelen Google deprem erken uyarı sistemi yeniden araştırılmaya başlandı. Sistem, lokasyona yakın deprem dalgalarını kullanıcıların konumlarına uyarı olarak gönderiyor. Peki Google deprem erken uyarı sistemi nedir? Google deprem erken uyarı sistemi nasıl ve nereden açılır?

Giriş: 06.02.2023 - 17:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NEDİR?

    Deprem erken uyarı sistemi, Google tarafından geliştirilmiştir. Bu sistem 3 milyardan fazla akıllı telefonun çoğunda bulunan ivme ölçerleri kullanarak yaklaşan sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

  • DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

    Deprem uyarı sistemini aktif hale getirmek için telefonunuzun 'konum' ayarların gitmelisiniz. Yakın çevrenizde yer meydana gelecek 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde sizlere uyarı göndermek için, Google konumunuzu kullanıyor. Telefonunuza gelecek uyarıları ise SharkeAlert tarafından alınan veriler ile gönderiyor.

  • GOOGLE DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL VE NEREDEN KURULUR?

    Android deprem uyarı sisteminden yararlanabilmek için öncelikle kablosuz bağlantı ya da veri bağlantısı açılmalıdır.

    - Kullandığınız akıllı telefonun 'Ayarlar' menüsünü açın.

    - Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları seçeneğine dokunun.

    - Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.

    Bölgenizde ve yakın yerlerde meydana gelen tüm depremler adına uyarı almayabilirsiniz. Bazı durumlarda uyarı alsanız dahi depremi hissetmeyebilirsiniz. Uyarı, sarsıntı başlamadan hemen önce ya da sarsıntı sırasında veyahut sarsıntı bittikten sonra dahi gelebilir.

  • PEKİ DÜZCE DEPREMİ'NDE DE DEVREYE GİREN SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

    Android telefonlarda yer alan bu özellik aslında cihazın ivme ölçer gibi diğer sensörleri üzerinden çalışıyor.

  • Sensörlerin algıladığı bu hareketler sayesinde deprem ağı kuruluyor. Bu da belirli bölgelere kurulan sismograflar aracılığıyla teyit ediliyor. İlk olarak Yeni Zelanda ve Yunanistan'da kullanıma sunulan sistem Türkiye'de de yakın bir zamanda aktif edilmişti. Google, sistemi geçtiğimiz yılın başında Antalya Depremi'nde de kullanılmıştı.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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