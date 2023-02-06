GOOGLE DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ NASIL VE NEREDEN KURULUR?

Android deprem uyarı sisteminden yararlanabilmek için öncelikle kablosuz bağlantı ya da veri bağlantısı açılmalıdır.

- Kullandığınız akıllı telefonun 'Ayarlar' menüsünü açın.

- Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları seçeneğine dokunun.

- Deprem Uyarıları seçeneğini aktif hale getirin.

Bölgenizde ve yakın yerlerde meydana gelen tüm depremler adına uyarı almayabilirsiniz. Bazı durumlarda uyarı alsanız dahi depremi hissetmeyebilirsiniz. Uyarı, sarsıntı başlamadan hemen önce ya da sarsıntı sırasında veyahut sarsıntı bittikten sonra dahi gelebilir.