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        Haberler Ekonomi Enerji Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı - Enerji Haberleri

        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı

        ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın nadir toprak elementlerine erişimi karşılığında ekonomik desteğe devam edebileceğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:54
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        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
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        Seçim vaatleri arasında "Ukrayna'ya ekonomik yardımı kesmek" olan ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kiev'e askeri ve ekonomik yardımın devam etmesi karşılığında ABD'nin Ukrayna'nın nadir toprak elementlerine erişim sağlamasını istediğini söyledi.

        Beyaz Saray'da konuşan Trump, Washington'ın Ukrayna'ya Avrupa müttefiklerinden daha fazla destek sağladığı yönündeki açıklamalarını yineledi. Trump, Ukrayna hakkında "Onlara nadir toprak elementleri ve diğer şeyler karşılığında verdiğimiz şeyleri güvence altına alacakları bir anlaşma yapmayı umuyoruz" dedi.

        Trump, Ukrayna'da Zelenskiy yönetiminin de bu konuda görüşmelere açık olduğunu ifade ederek "Onlara yüz milyarlarca dolar yatırıyoruz. Harika nadir toprak elementleri var ve ben de bu toprak elementlerinin güvenliğini istiyorum. Onlar da bunu yapmaya istekliler" dedi.

        Financial Times'a konuşan Zelenskiy'e yakın bir isim, Trump'ın açıklamalarının "sonbaharda kendilerine sunulan 'zafer planı' ile uyumlu göründüğünü" söyledi. İsmini açıklamayan kaynak, Ukrayna'nın Trump'a kaynaklar konusunda iş birliği için 'özel şartlar' teklif ettiğini vurguladığını da söyledi ve "Elbette Amerika ile çalışmaya hazırız" diye ekledi.

        TASLAĞI ZELENSKIY TRUMP'A SUNMUŞTU

        Zelenskiy, planın taslağını geçen yıl eylül ayında ABD'deki seçim kampanyası sürecinde New York'ta Trump'a sunmuştu.

        Planda Batılı ortaklarla kritik doğal kaynakların paylaşılması, Avrupa'daki ABD birliklerinin yerine Ukrayna güçlerinin yerleştirilmesi ve Trump'a Ukrayna'daki Çin ticari kaynaklarını engellemek için yatırım tarama yetkilerinin verilmesi gibi konular yer alıyor.

        KİEV'DEKİ KEŞFEDİLMEMİŞ NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN DEĞERİ ONLARCA TRİLYON DOLAR

        Kiev, toplam değerinin onlarca trilyon dolar olduğu tahmin edilen, yaklaşık 500 bin tonluk henüz keşfedilmemiş lityumun yanı sıra, titanyum, demir ve kömür rezervlerine de ev sahipliği yapıyor.

        Bu kaynakların bir kısmı, Ukrayna'nın doğusunda ilerleyen Rusya güçlerine karşı kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya veya halihazırda Rus işgali altında.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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