Doğal afet sonrası nasıl ve nereden yardım edebilirim?

AFAD YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI
AFAD birçok ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından bağış kampanyası başlattı. AFAD bağışın nasıl yapılacağını; "Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.
Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir." sözleriyle açıkladı.
AFAD DEPREM YARDIM KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ.