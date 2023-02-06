Doğal afet sonrası nasıl ve nereden yardım edebilirim?

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde ve Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede hissedilen depremin ardından gözler "Deprem sonrası yardım desteği nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte, Doğal afet sonrası yardım başvurusu hakkında merak edilenler...