İletişim Başkanlığı, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yarın başkent Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini duyurdu.

Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:

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"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bu minvalde Almanya'daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacak. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."

Son olarak Nisan 2024'te İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı kapsayan 3 günlük bir ziyaret gerçekleştiren Steinmeier'in, Almanya'da federal genel seçimlere 3 hafta kala Türkiye'ye yapacağı ziyaret kritik önem taşıyor.

Steinmeier, 22 Nisan'da üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'a gelmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.

Gaziantep'te 23 Nisan kutlamasına katılan ve 6 Şubat depremlerinin ardından bölge halkıyla dayanışmasını göstermek istediğini belirten Steinmeier, 24 Nisan'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü.