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Emlak Konut GYO’nun hasılat paylaşım modeli kapsamında Teknik Yapı tarafından hayata geçirilen Evora Denizli projesinden daire almak isteyenlere yönelik bir kampanya hazırlandı.

Kampanya kapsamında yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat, 2 yıl ödemesiz taksit seçenekleri sunuluyor.

Taksit ödemeleri iki yıl ötelenen ve 3'üncü yıldan itibaren başlayacak olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, konut kredisi kullanımlarda yasal zorunluluk olan yüzde 20 peşinatın yüzde 5’ni ödeyerek daire sahibi olabilecekleri bildirildi. Geriye kalan yüzde 15'lik kısmın ise 24 ay sonra ara ödeme olarak yapılacağı belirtildi.

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, "Yeni normal hayata başladığımız bu günlerde, ertelenen konut ihtiyaçlarının da normale dönmesini sağlayacak bir kampanya ile üzerimize düşen görevi yapıyoruz” dedi.

Pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomi ve buna bağlı kısa vadeli ödeme güçlüğünü göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Umut Durbakayım, "Başlattığımız kampanya hem konut ihtiyacı olanların talebini hem de tasarruflarını riskli yatırım araçlarda değerlendirmek istemeyen yatırımcıları hedefliyor. Hatta bu kampanya, çok az birikimi olanlara, uzun vadeli tasarruf imkanı sunuyor" açıklamasını yaptı.

Umut Durbakayım, pandemi nedeniyle geniş balkonlu ve homeofis tarzı dairelerin rağbet gördüğünü kaydederek, kampanyanın toplam 1556 bağımsız bölümden oluşan projenin birinci ve ikinci etabındaki daireler için geçerli olacağı söyledi.