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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Demet Evgar tiyatro sahnesinde 'Afife' olacak

        Demet Evgar tiyatro sahnesinde 'Afife' olacak

        Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş Afife Jale'nin hayatı kurmaca bir hikayeyle tiyatro sahnesine taşınıyor. Demet Evgar'ın Afife Jale'yi canlandıracağı, Serdar Biliş'in de yönetmenliğini üstlendiği, şarkı sözlerini Sezen Aksu'nun yazdığı 'Afife' oyununun prömiyeri 14 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:32
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        Demet Evgar 'Afife' olacak
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        Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Afife Jale tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. Demet Evgar’ın Afife’yi canlandıracağı oyunun proje tasarımı Serdar Biliş ve Demet Evgar tarafından uzun bir ön hazırlık süreciyle tamamlandı. Tuluğ Tırpan’ın müziklerini bestelediği, şarkı sözlerini de Sezen Aksu’nun yazdığı ‘Afife’ 14 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tiyatroseverlerle ilk kez buluşacak.

        ‘Afife’ oyunu tiyatro dünyasının önemli isimlerinden biri olan Afife Jale'nin hayatından ilham alarak kadının sahnedeki yerini, arayışını ve mücadelesini konu alıyor. Selin Cankı Ceylan’ın yazdığı kurmaca oyunda Afife dışındaki karakterlere Ayta Sözeri, Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan, Bilge Çınar, Kerem Arslanoğlu, Öyküsu Okur, Besma Seiba gibi usta ve genç isimler hayat verecek.

        Afife Tiyatro ve Zorlu PSM’nin yapımını, KIA’nın ana sponsorluğunu üstlendiği oyunun sahne ve kostüm tasarımını Gamze Kuş yaparken, ışık tasarımın da Cem Yılmazer imzası bulunuyor. Kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına yasak koyan düzene başkaldırının çağdaş bir yorumu olan ‘Afife’, Eylül ayından itibaren seyircisiyle buluşacak. Oyunun prömiyer ve sezon biletleri Passo’da satışa çıktı.

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        #demet evgar
        #afife jale
        #Zorlu PSM
        #tiyatro
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