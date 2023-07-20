DEİK Başkanı Nail Opak: Yalnızca ortaklık değil, sıfırdan yatırımlar olacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri sonrası İletişim Başkanlığı, iki ülke arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında BAE, Türkiye'den 8.5 milyar dolarlık deprem tahvili alacak. Eximbank aracılığıyla Türk firmalarına 3 milyar dolarlık ihracat kredisi sağlayacak.

Bu gelişmeler ışığında iş dünyasının değerlendirmelerini de DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Opak Habertürk yayınında paylaştı.

"ENERJİ ALANINDA CİDDİ BİR YATIRIM ANLAŞMASI SÖZ KONUSU"

İş insalarının ve siyasilerin katıldığı, Körfez Ülkeleri ziyaretlerinde çok önemli yatırım görüşmeleri de yapıldığını vurgulayan DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Opak, "Enerji alanında hizmet veren Türk firmalarından bir tanesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok ciddi bir yatırım görüşmesi bulunuyor. Bu yatırımın finansal dönüşü de herkesi mutlu edecek şekilde olacaktır. Yakın bir zamanda görüşmeler tamamlanıp şirketler tarafından açıklama yapılabilir" şeklinde konuştu.

"SIFIRDAN YATIRIMLAR SÖZ KONUSU OLACAK"

Hem ülkenin döviz ihtiyacını karşılamak adına hem de diğer alanlara kaynak kaydırma adına ortaklık yatırımlarının önemli olduğunu belirten Nail Opak, "Körfez ülkeleri ile ilişkiler ortaklık ve satın alma yoluyla yapılan yatırımlarla kısıtlı kalmayacak. Yaptığımız ziyaretlerde Körfez ülkelerinin 'sıfırdan alanlara da girelim' şeklinde görüşmelerinin olduğunu da bizzat gözlemledim. Bu da ilerleyen süreçte daha farklı yatırımları ülkemizde görebileceğimizin kanıtı" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİLER TEK BİR KANALDAN YÜRÜMÜYOR"

Siyasilerin görüşmelerinin yalnızca tek bir kanaldan yürümediğini ifade eden Opak, "Birleşik Arap Emirlikleri, 50,7 milyar dolarlık 13 yeni anlaşmanın açıklaması yapıldı. Hem görüştüğümüz iş adamlarından hem de siyasetçilerimizden Suudi Arabistan tarafında çok ciddi ortaklıklar olabileceğini görüyoruz. Ancak görüşmeler bununla sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımız BAE'deyken aynı zamanda Sayın Bakan Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı ile birlikte G20 zirvesi için Hindistan'daydı. Bununla birlikte AB'den ayrılmış bir Birleşik Krallık var. O taraf ile de görüşmeler hızla devam ediyor. Bizim her zaman vurguladığımız, gümrük birliğinin güncellenmesi öncelikli konudur. Bunu yapmadığımız zaman patinaj çekmeye devam ederiz" dedi.