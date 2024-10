DEİK, 27. Japonya-Türkiye İş Konseyi ortak toplantısını Tokyo'da gerçekleştirdi

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, küresel ticaret ve yatırımda karşılaşılan büyük değişimlerin altını çizdi.

Türkiye'nin Asya Pasifik ile ilişkilerinin güçlendirilmesine ve Japonya ile daha kapsamlı bir ilişki geliştirmesine büyük önem verdiklerini belirten Tuzcu, "Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ticaret hacmi 2023 itibarıyla 6 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. İkili ticaret rakamları incelendiğinde Türkiye'nin ithalatının, ihracatından 8,5 kat fazla olduğu görülüyor. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde dengeli bir biçimde geliştirilmesini hedefliyoruz. Müzakereleri devam eden Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin daha dengeli bir şekilde geliştirilmesi adına temel bir görev ifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlaşmanın, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümüne yakışır bir şekilde kazan-kazan prensibi çerçevesinde sonuçlanması en büyük arzumuzdur. Bugün burada oluşturacağımız sinerji ile yeşil-temiz enerji, elektrikli araba ekosistemi, akıllı şehirler, alt ve üst yapı projeleri, finans, ulaştırma, dijital sektörler, e-ticaret, tarım ve sağlık gibi birçok alanda birbirimizin güçlü ve zayıf yönlerini tamamlayan ortak girişimler geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Japonya'nın sahip olduğu teknoloji, finansman ve inovasyon gücü ile Türkiye'nin dinamik üretim gücü ve 3. ülke pazarlarına erişim kabiliyeti bir araya geldiğinde, bölgesel ve küresel düzeyde önemli sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz. Hem Japon hem de Türk iş insanlarının, kültürel zenginliklerimizi ve ticaretin gücünü bir araya getirerek ortak projelerde buluşacağına inanıyorum" dedi.

ÇONKAR: ENERJİNİN FARKLI ALANLARINDAKİ ORTA-BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJE TEKLİFLERİ İÇİN KAPIMIZ AÇIK

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, "Japon şirketler, ülkemizin enerji sektöründe geçmişten bugüne faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Oldukça dinamik bir alan olan enerji sektöründe, karşımıza her gün yeni fırsatlar ve birlikte çalışabileceğimiz yeni alanlar çıkıyor. Küresel bir enerji dönüşümü sürecine şahitlik ettiğimiz bu dönemde, hem Türk hem Japon şirketlere her iki ülkedeki enerji yatırımlarını artırmaları için çağrı yapmak istiyorum. Özellikle rüzgar ve güneş odaklı yenilenebilir enerji projeleri için yakın zamanda yeni ihale duyurularına çıkacağız. Japon özel sektörünün bu ihalelere katılımından ve muhtemel projeler kapsamında iki ülke şirketleri arasında gerçekleştirilecek ortaklıklardan memnuniyet duyacağız. Gerek yenilenebilir enerji gerek enerjinin farklı alanlarındaki orta-büyük ölçekli proje teklifleri için T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın kapısının tüm yatırımcılara açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye ve Japonya olarak, iş birliğimizi daha da güçlendirmek, inovatif çözümler geliştirmek ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak için enerjinin her alanında birlikte çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum" dedi.