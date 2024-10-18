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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aysel Aydemir'i bacaklarından vurmuştu! Cezası belli oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Aysel'i bacaklarından vurmuştu! Cezası belli oldu!

        İzmir'de, eski eşi 37 yaşındaki Aysel Aydemir'i, sokak ortasında tabancayla yaralayan 41 yaşındaki Ferhat Bingöl, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Bingöl'den son kez savunması istendi. Bingöl'e, 2 suçtan indirimsiz 17 yıl hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:01
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        Aysel'i bacaklarından vurmuştu! Cezası belli oldu!
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        İzmir'in Çiğli ilçesinde, 2 çocuk annesi Aysel Aydemir (37), geçen yıl 19 Haziran'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl (41), pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra ateş açtı.

        BACAKLARINDAN VURUP KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Ferhat Bingöl'ün tüfeği tutukluk yaptı. Bunun üzerine belinden ruhsatsız tabancasını çıkaran Ferhat Bingöl, Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı.

        DAVA AĞUSTOS AYINDA BAŞLADI

        Yaralı Aysel Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Bingöl tutuklanırken, Aydemir tedavisinin ardından taburcu edildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat Bingöl hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava, geçen yıl ağustos ayında görülmeye başladı.

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        DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

        Aysel Aydemir'in avukatları Deniz Gülmez ve Canan Uzal Kayapınar, mahkemeden görevsizlik talep edip, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istedi. Talep uygun bulunup, dava dosyası 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Davanın geçen 3 Ekim'de görülen duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bingöl için 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis ayrıca '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçundan cezalandırılması ile tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

        "EN AĞIR CEZA VERİLSİN"

        Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın 9'uncu duruşması, bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Bingöl, mağdur Aysel Aydemir, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi katıldı. Duruşmada söz verilen Aysel Aydemir, "En ağır cezanın verilmesini talep ediyorum" dedi. Aydemir'in avukatları, aynı talebi yineledi.

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        "ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM, TÜFEKLE ATEŞ EDERDİM"

        Sanık Ferhat Bingöl, "Mütalaaya katılmıyorum. Ağır tahrik altındaydım. Öldürmek isteseydim, tüfekle ateş ederdim. Acı çekmesi için tabancayla ayaklarına ateş ettim. Pişmanım" dedi.

        17 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Sanık avukatları, müvekkilin öldürme kastının bulunmadığını, bedenin alt kısmına, ayaklara ateş edildiğini, bunun da yaralama kastının ortaya koyduğunu, bu yönde ceza verilmesini istedi. Karar için 10 dakika ara verildi. Daha sonra mahkeme heyeti, Bingöl'ü 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 15 yıl hapis ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan da 2 yıl hapis ve 1200 TL para cezasına çarptırdı. Bingöl'ün cezasında herhangi bir indirim yapılmadı.

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        #İzmir
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