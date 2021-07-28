DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan’nın popüler AVM’leri arasında yer alan Lviv’deki Victoria Gardens’da 1265 metrekare ve Andizhan’daki Navruz Mall’da 845 metrekare alana sahip olan iki yeni mağaza açtı.

DeFacto; Umman, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Arnavutluk, Malezya, Ukrayna ve Romanya’yı kapsayan 31 ülkede 500’den fazla mağazasıyla faaliyet gösteriyor.

100’den fazla ülkede satış gerçekleştiren DeFacto, 2021 yılı sonuna kadar yurtiçinde ve yurtdışında mağaza sayısını artırmayı hedefliyor.