Damadını hedef aldı, kızını vurdu!

BELİNDE TAŞIDIĞI SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Kayınpeder ve damat arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., belinde taşıdığı tabancayla damadı Recep Ok'a ateş etti. O sırada Fadimana Ok da eşine siper olmak istedi.

Recep Ok göğüs ve karnına isabet eden 3 kurşunla, Fadimana Ok ise göğsüne isabet eden 1 kurşunla yaralandı. Çift kanlar içinde kalırken Mehmet A. hızla olay yerinden kaçtı.