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        Haberler Gündem 3. Sayfa Damadını hedef aldı, kızını vurdu! | Son dakika haberleri

        Damadını hedef aldı, kızını vurdu!

        Aksaray'da 50 yaşındaki Mehmet A., 30 yaşındaki damadı Recep Ok ile tartıştı. Damadını hedef alan kayınpeder, yanlışlıkla kızı 26 yaşındaki Fadimana Ok'u vurdu. Olayda genç kadın hayatını kaybetti, damat ağır yaralandı, kayınpeder ise kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 01:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 01:25
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          Aksaray'da Mehmet A. (50), boşanma aşamasında olan damadı Recep Ok'u (30) tabancayla vurarak ağır yaraladı, ona siper olmak isteyen kızı Fadimana Ok'u ise (26) öldürdü. Olay yerinde kaçan Mehmet A. aranıyor.

        • 2

          Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokakta meydana geldi. 2 çocuk babası Recep Ok, boşanma aşamasında olduğu ve halen birlikte yaşadığı eşi Fadimana Ok ile araçlarıyla evlerine gelirken, sokakta kayınpederi Mehmet A. ile karşılaştı.

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          BELİNDE TAŞIDIĞI SİLAHLA ATEŞ ETTİ

          Kayınpeder ve damat arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., belinde taşıdığı tabancayla damadı Recep Ok'a ateş etti. O sırada Fadimana Ok da eşine siper olmak istedi.

          Recep Ok göğüs ve karnına isabet eden 3 kurşunla, Fadimana Ok ise göğsüne isabet eden 1 kurşunla yaralandı. Çift kanlar içinde kalırken Mehmet A. hızla olay yerinden kaçtı.

        • 4

          GENÇ KADIN ÖLDÜ, DAMADIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

          İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fadimana Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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          Ameliyata alınan Recep Ok'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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          Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Mehmet A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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