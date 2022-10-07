Analistler, dünya genelinde artan resesyon riskine karşın, enflasyonun yükselmeye devam etmesi sebebiyle gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ve bugün 5 üyenin yapacağı açıklamaların yakından takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.750 ve 1.770 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 7 Ekim 2022 altın fiyatları son durum...

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