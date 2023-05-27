Cumhurbaşkanı Erdoğan: Menderes bu milletin adamıydı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Dünya durdukça Menderes hayırla dua ile yad edilecektir. Menderes bu milletin adamıydı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 63'üncü yıldönümünde, merhum başbakan Adnan Menderes'in Topkapı'daki anıt mezarını ziyaret etti.

Erdoğan, "Bugün Cumhuriyet tarihimizin en kara günlerinden birinin yıldönümü vesilesiyle bir aradayız. Bundan 63 yıl önce bir 27 Mayıs günü Türkiye çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış, yüreklerimizde derin yaralar açmıştır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan olarak ülkemize verdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Menderes, darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararı ile idam edildi. Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassı Ada uzun yıllar boyunca vatandaşlarımızın dilinde yaslı ada olarak telaffuz edilmiştir. Biz burayı aldık, şehitlerimizin anısını ilelebet yaşatacak şekilde Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.

Bugün de idamlarına giden sürecin başlangıcı olan darbenin yıldönümünde rahmetli Menderes ve arkadaşlarını yad etmek üzere anıt mezardayız. Dünya durdukça Menderes hayırla dua ile yad edilecektir. Menderes'i devirenler, yargılayanlar, idam edenler ve bu süreci destekleyenler ise milletimiz tarafından hep nefretle anılmıştır, öyle de anılmaya devam edecektir. Menderes bu milletin adamıydı."

İKİNCİ TUR MESAJI

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın gideceğimiz sandık başında darbeler döneminin bittiğinin müjdesini cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz. Seçimlerdeki katılım oranları milletimizin demokrasi yoluyla istiklal ve istikbaline sahip çıkışının işaretidir. Türkiye seçimleri dünyada örneği olmayan katılım seviyesi yanında şeffaf olarak gerçekleştirmesiyle de farkını ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.