Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bugün canlı bağlantıyla 4 farklı şehrimize kazandırdığımız 5 eseri hizmete alıyoruz. Açılışını yapacağımız tesislerden en önemlisi Ankara içme suyu ikinci merhale Gerede sistemi projesidir. Bu proje Ankara'nın içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak için attığımız kritik bir adımdır. 1.2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla Gerede sistemi bünyesinde Türkiye'nin en uzun dünyanın sayılı su iletim tünelini barındırmakta.

Uzunluğu 31.5 km ve 4.5 metre çapı olan bu tünel ülkemizde ilk defa 3 tünel delme makinesi kullanılarak inşa edilmiştir. Su kaynağı Gerede havzasındaki Ulusu Çayı üzerinde yapılan Işıklı regülatörüdür. Gerede havzası vasıtasıyla hiçbir enerji tüketmeden su cazibeli olarak Çamlıca Barajına iletilmekte. Şehrimizin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını gideriyoruz. Projeden şu ana kadar Ankara'ya verilen toplam su miktarı toplam 312 milyon metreküpü, madde karşılığı 1 milyar lirayı buluyor.

Ankara'da 2 milyon 550 bin kişi hâlihazırda Gerede sistemi ile tedarik edilen suyu kullanıyor. Gerede sistemine ilaveten Işıklı Regülatör Havzası atık su arıtma tesisi ve atık su toplama toplama hattını da hizmete alıyoruz. Bu tesislerle Gerede'nin ev ve sanayisinin atık suları 19 kilometre uzunluğundaki kolektör hatlarıyla regülatör mansabına iletilecek, günlük 8 bin 200 metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisinde arıtılacak.

Çankırı'da 70 milyon liralık yatırımla inşa ettiğimiz Dereçatı Barajı'nı Kırıkkale'de 63 milyon yatırımla Sulakyurt Sulamasını da resmen devreye alıyoruz. Taratözü deresi üzerinde buluna 51 metre yükseklikteki Sulakyurt Barajı ise 25 bin 690 dekar tarım arazisini sulamakta. Şu an faal olarak çalışan sulama tesisi ile yıllık 17 milyon lira gelir artışı ve 2 bin 300 kişiye istihdam oluşturacak. Çiftçimizin enerji yükünü hafifletecek. Toplam yatırım tutarı 1 milyar 470 milyon olan tüm tesislerin bu şehirde yaşayan kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.

Su, denizler, göller, dağlar, yaylalar üzerinde yaşadığımız Rabbimizin yarattığı her şey toprak bizlere verilmiş emanettir. İnsanoğlu emanete ihanet etmeyecek gelecek nesillerin ve diğer canlıların bu nimetlere üzerindeki hakkını bencilce gasp etmeyecek.

81 İL İÇİN İÇME SUYU EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Bugün ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimi kullanma gayretindeyiz. Tüm dünyada olduğu gibi iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle su kaynaklarımızı giderek azalıyor. Suyu açık kanalet sistemleriyle kullanmanın yanlış olduğu inancındayız. Bundan sonraki süreçte daha çok açık kanalet değil kapalı sistemle suyu kullanmanın gayreti içinde olacağız ve yatırımlarımızı buna yönelik yapacağız. Kişi başına içme suyu ihtiyacı günden güne artıyor. Dünya genelinde 2025 yılına kadar su kıtlığı yüzünden 700 milyon insanın göç etmek zorunda kalacağı ifade ediliyor.

Daha önce de ifade ettiğim gibi suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibari ile hiçbir fark görmüyoruz. Hükümet olarak son 19 yılda pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Şehirlerimiz içme suyu sıkıntısı yaşamasın diye 81 il için içme suyu eylem planı hazırladık. Bu eylem planıyla şehirlerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını planlamış durumdayız. Ülkemizde içme suyu temini konusundaki en büyük sorulardan biri kayıp kaçak oranlarının yüksekliğidir. Belediyelerimizin su kayıp kaçak oranının şu anki yüzde 38'ler seviyesinden yüzde 25'e düşürülmesi için çalışmaları devam ediyor. Öncelikle mevcut şebekedeki su kayıplarının azalması gerek.

Su yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 adet barajı, 423 adet göleti. 590 adet hidroelektrik santralini, 1457 adet sulama tesisini, 262 adet içme suyu tesisini hizmete alarak bu alanda adeta destan yazdık. Son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.

Toplam bin tesisi yine bu dönemde tamamladık. Son 19 yılda 262 adet tesis ile 45 milyon kişiye ilave içme suyu sağladık. Su depolama kapasitemizi 177.2 milyar metreküpe yükselttik. Denizin içinden askıda borularla Kıbrıs'a içme suyu götürdük. HES projelerinde kamu özel sektör işbirliği sayesinde devletin sırtından 60 milyar dolar tutarında bir yatırım yükünü kaldırdık. 44 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesini 108 milyar kilovat saate çıkardık. 26 adet yeraltı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar tamamlanan yer altı barajı sayısını 150'ye yükselteceğiz. Sanayi sektöründe suyun verimli kullanımı için gerekli tedbirleri alıyoruz. Hedeflere daha hızlı ulaşmak ve su yönetimindeki çatışmalarını önlemek amacıyla mecliste bir su kanunu hazırlıyoruz.

Su medeniyettir, su hayattır.