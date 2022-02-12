Gıda ürünleriyle ilgili beklenen KDV indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. işte merakla araştırılan konunu ayrıntıları...



CANLI YAYINDA İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında KDV ile ilgili alınan karara canlı yayında imza atarak, "Konuşmama başlarken mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince karar verilmiştir. Ben de şu anda imzamı atıyorum. Böylece inşallah bunu yürürlüğe sokuyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

KDV ORANI YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Konuşmasının devamında bir de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN İNDİRİM YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

Bu indirim gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektedir. Bu bizim hükümet olarak attığımız adımdır. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz."