Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret görüşmelerini tamamlayarak 2023 yılı ara zam oranını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bulunduğu görüşmede TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret görüşmeleri sürecini değerlendirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini bildirmişti.

Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.