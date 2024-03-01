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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor

        Antalya Diplomasi Forumu başladı

        Son dakika... 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla gerçekleşen 3. Antalya Diplomasi Forumu başladı. Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze için ne yapılacaksa şimdi yapılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan forumda katılımcılara hitap ediyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:32
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        Antalya Diplomasi Forumu başladı
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        100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanlarının katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1-3 Mart'ta gerçekleştirilecek 3. Antalya Diplomasi Forumu başladı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki açıklamalarından öne çıkanlar;

        Turizm başkentimizin Akdeniz'in incisi tarih, tabiat ve kültür şehri güzel Antalyamıza hepiniz hoş geldiniz.

        Asrın felaketi nedeniyle forumumuz geçen yıl iptal etmek durumunda kalmıştık. 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyoruz. Bu zorlu süreçte sizlerden gördüğümüz desteği ifade etmek isterim. Bizlere desteğini esirgemeyen dostlarımıza bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

        Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor...

        Antalya Diplomasi Forumu, çoğulculuğu ve gerçek sorunları öne çıkarmasıyla, artık diplomaside önemli bir marka ve fikir platformu haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün gayretiyle etkin bir dış politikanın sağlanması için çalışıyor.

        "GAZZE'DE NE YAPILACAKSA ŞİMDİ YAPILACAK"

        Gazze'de yaşananlar uluslararası sistemin iki yüzlülüğünü göstermektedir. İslam dünyası ayakta, Küresel Güney ayakta, Batı’nın vicdanlı insanları ayakta. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır. Bir daha Gazze'deki katliamlar yaşanmasın diye ne yapılacaksa şimdi yapılacaktır. Bölge ülkeleriyle birlikte garantörlük dahil tüm sorumlulukları alabileceğimizi gösterdik. Gazze'de akan kanın nasıl durdurulacağını tartışacağız.

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        "TÜRKİYE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDİYOR"

        Küresel sistem bölgesel sorunları çözmekte yetersiz kalmakta, Türkiye coğrafyasındaki sorunların çözümüne öncülük etmektedir. Terörle mücadelede bölgesel iş birliği önemli. Bölgesel sahiplenmenin bir boyutunu da enerji ve bağlantısallık projeleri oluşturmaktadır.

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