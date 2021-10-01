Lavlar denizde 500 metre platform oluşturdu

La Palma'da 28 Eylül gecesi Atlas Okyanusu'na ulaşan lavlar, birkaç metrede hemen büyük derinliklere ulaşan denizde platform meydana getirdi.
Cumbre Vieja'dan çıkan lavların devam etmesiyle denizde oluşan lav deltasının da genişlediği ve daha fazla gaz yaydığı görüldü.
Yanardağ çevresinde araştırmalarını sürdüren Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü ile İspanya Maden ve Jeoloji Enstitüsü uzmanları da, gaz yayılımının artmasıyla bölgedeki hava kirliliğinin yükseldiği uyarısında bulundu.
Basınla paylaşılan bilgilerde, yanardağın yaydığı kül ve gazın son saatlerde 3 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı ve günlük kükürt dioksit emisyonunun 10 bin 757 ton olduğu belirtildi.
Ayrıca La Palma'da yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinde gün boyunca yoğun kül yağışı olduğu, temizlik görevlilerinin ve esnafın sık sık külleri süpürdüğü görüldü.
Diğer yandan Avrupa Uzay Ajansı'nın yer gözlem sistemi Copernicusha'nun verilerine göre, yanardağdan çıkan lavların geride kalan 12 günde 450 hektardan fazla alanı kapladığı, yaklaşık 24 kilometrelik yolu etkilediği ve 750'ye yakını ev olmak üzere toplamda 980 binayı yıktığı belirtildi.
Yetkililer, 6 bin 200 kişinin tahliye edildiği bölgede lavların halen 1200 evi tehdit ettiğini açıkladı.
Bölgede depremler de devam ederken, gün içerisinde küçük şiddetli 18 deprem olduğu bilgisi paylaşıldı.
La Palma'da 50 yıl sonra aktif duruma geçen ilk yanardağ olan Cumbre Vieja'nın en az bir kaç hafta daha aktif olmaya devam etmesi bekleniyor.
Uzmanlar, "kaprisli" olarak yorumladıkları yanardağın ne yapacağının önceden kestirilemediğini, adada henüz istikrarlı bir durumdan söz edilemeyeceğini vurguluyor.
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