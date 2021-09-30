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La Palma'da yanardağ patlaması sonrası ayakta kalan 'mucize ev' lav akıntısına yenildi
İspanyol basınına konuşan evin sahipleri, La Palma adasında meydana gelen yanardağ patlamasına rağmen ayakta kalmayı başaran "mucize ev"in de lav akıntısına teslim olduğunu söyledi. 3 bin metrekarelik bir arazide on yıllar önce inşa edilen bu mütevazı yapı, lava direnerek umudun sembolü haline gelmişti.
İspanya'nın La Palma adasında meydana gelen yanardağ patlamasına rağmen ayakta kalmayı başaran ve "mucize ev" olarak nitelenen konut da, lav akıntısına teslim oldu.
İspanyol El Mundo gazetesine konuşan evin Danimarkalı sahipleri Inge Bergedorf ve Ranier Cocq çifti, lavın evlerini de yuttuğunu söyledi.
Ranier Cocq, "Her şey yok oldu" dedi.
Kanarya Adaları grubundaki La Palma adasında 19 Eylül'de Vieja yanardağının patlaması sonucu yüzlerce ev kül olmuş, 6 binden fazla kişi de bölgeden tahliye edilmişti.
"Mucize ev" diye nitelenen ve 3 bin metrekarelik bir arazide on yıllar önce inşa edilen bu mütevazı yapı ise patlamadan günler sonra dahi ayakta kalmayı başarmıştı.
Salı gün lava akışı adanın batısındaki Atlantik Okyanusu'na kadar uzanmıştı. Bu da patlamalar sonucu zehirli gazların havaya salınacağı korkusuna neden olmuştu.
Danimarka'daki Yutland yarımadasında yaşayan çiftin zaman zaman gelip kaldıkları bu küçük ev, lavlara direnerek umudun sembolü haline gelmişti.
Emekli çift, Covid pandemisinin başlamasından bu yana La Parma'daki evlerini ziyaret etmiyorlardı. Yanardağ patlaması ve sonrasında lavlar evlerine kadar ulaştığında da, burada değillerdi.
Patlama yaşanmasaydı sonbaharda eve gelmek için çantalarını hazırlıyor olacaklarını söyleyen Cocq, "Her yıl Ekim ya da Kasım'da gidip bağımızdaki üzümleri toplardık ama artık geriye hiçbir şey kalmadı" dedi.
Çiftin kızı Yenny Cocq ise BBC'ye yaptığı açıklamada " Annem internette evin fotoğraflarına bakıp hâlâ umut olduğunu söylüyor. Babamsa aynı topraklara yeniden ev inşa edeceğimiz konusunda ısrar ediyor. Oraya geri dönmemizin bir yolu olmayacağını söylememe rağmen..." diye konuştu.
Adada çok sayıda aile evlerini kaybetti.
Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus iklim değişikliği servisinin tahminlerine göre 656 ev, lav okyanusa doğru yayılırken yok oldu.
İspanyol yetkililer ise La Palma'yı felaket bölgesi ilan ederek, ada sakinlerine ekonomik yardım yapılacağını duyurdu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: La Palma'da yanardağ patlaması sonrası ayakta kalan 'mucize ev' lav akıntısına yenildi/son-dakika-la-palma-da-yanardag-patlamasi-sonrasi-ayakta-kalan-mucize-ev-lav-akintisina-yenildi-3206356
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