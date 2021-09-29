Gayrisafi yıllık hasılanın yüzde 50'si ile istihdamın yüzde 30'unun muz sektörüne bağlı olduğu, yaklaşık 80 bin nüfuslu La Palma Adası'nda, yıllık ortalama 150 bin ton olan muz üretimi de lavların ve küllerin arasında kalarak riske girdi.