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SON DAKİKA: İspanya'da yanardağ patlaması: La Palma'da lavlar 9 gün sonra denize ulaştı!

İspanya'da yanardağ patlaması: La Palma'da lavlar 9 gün sonra denize ulaştı!

İspanya'da Kanarya Adaları'na bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları 9 gün sonra denize ulaştı.

29.09.2021 - 07:57 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • İspanya'nın La Palma Adası'nda 9 gündür aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları denize ulaştı.

  • Lavların denize döküleceği yer olarak tahmin edilen bölgede bulunan ve yaklaşık 300 kişinin yaşadığı dört mahalleye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildiği, halktan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini açmamaları istendiği belirtiliyor.

  • Yetkililer bu süreçte 'lavlar denize ulaştığında kesinlikle evde kalınmalı' uyarısında bulundu.

  • Atlas Okyanusu'ndaki La Palma'da kıyıya çok yaklaşan lavların denize dökülmesi halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlardan çıkan gazların, ada sakinleri için sorun yaratabileceği uyarısında bulunulmuştu.

     

  • Adadan kaçmak zorunda kalan 75 yaşındaki Gert Waegerle, "Sonunda her şey normale döneceği için çok mutluyum" dedi.

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