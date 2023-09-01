CS2 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Counter Strike 2 çıkış tarihi
Counter-Strike (CS) 2 çıkış tarihi yeniden gündeme geldi. Oyun geliştiricisi Valve 1 Eylül itibarıyla sürpriz bir gelişmeyi duyurdu. Açıklamanın ardından gözler "CS2 çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusuna çevrildi. İşte, tarihindeki en büyük teknik sıçrama için çalışmalarını sürdüren Counter-Strike CS2 çıkış tarihine ilişkin detaylar...
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Counter-Strike 2 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Resmi olarak 22 Mart 2023'te duyurulan CS 2 çıkış tarihi araştırması hız kazandı. Son olarak 1 Eylül itibarıyla sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki, CS2 çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizde...
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COUNTER STRİKE (CS) 2 ÇIKTI MI?
CS:GO’da Seçkin Hesap statüsüne sahip ve rütbesi açık olan kullanıcıların büyük bir kısmına Counter Strike-2 sınırlı test daveti gönderildi.
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COUNTER STRİKE (CS) 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Counter Strike 2 ya da diğer ismiyle CS:GO 2 Valve tarafından 22 Mart Çarşamba günü resmi olarak tanıtıldı. Henüz test aşamasında olan oyun yalnızca bazı kullanıcılar tarafından oynanabiliyor. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.
CS 2'nin 2023 Eylül ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.
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CS:GO 2 BETA NASIL OYNANIR?
Counter Strike 2 beta test sürümü yalnızca Valve’ın belirlediği kişiler tarafından oynanabiliyor. Bu sebeple eğer Valve kullanıcıya beta key göndermediyse oyunu oynamanın başka bir yolu bulunmuyor.
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ALDIĞINI İADE EDEBİLİRSİN
Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yanlış şeyi mi aldın? Farklı bir silah, zırh veya el bombası mı almak istiyorsunuz? Satın aldığınız ürünü geri satın ve satın alma süresi boyunca tekrar istediğiniz şeyi satın alın." ifadeleriyle CS:GO'da yanlış alınan ekipmanların iade edilememesi Counter Strike 2'de olmayacağı duyuruldu.
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