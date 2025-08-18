Habertürk
        Citroen Türkiye'den rekor satış hedefi - Otomobil Haberleri

        Yeni modelleri ile rekor satış hedefliyor

        Fransız otomobil üreticisi Citroën, yeni modellerini Türkiye pazarına getirmeye hazırlanıyor. Elektrikli araçlarda C3, C3 Aircross, C4 ve C4 X'in elektrikli versiyonlarıyla toplam pazarın içerisinden yaklaşık 8.1'lik bir pay elde etmeyi planladıklarını kaydeden Citroën Marka Direktörü Bora Duran, "Elektrikli araç satışımız hali hazırda bu modellerle beraber hızlanırken markamız bunun yanında ticari tarafta da özellikle Berlingo ile çok baskın olarak devam ediyor. Yıl sonunda 71 bin adetlik rekor satış hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 10:56 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:56
        Yeni modelleri ile rekor hedefliyor
        Stellantis'in Fransız temsilcilerinden Citroën, yeni modelleri ile satışlarını artırmayı hedefliyor.

        Temmuz ayında 1.362 adetlik elektrikli araç satışıyla yüzde 7.9’luk paya ulaşan Citroen, böylece pazarda 3’üncü sırada yerini aldı.

        Son iki aylık toplam elektrikli araç satış adedi 3 bin 831’e ulaşan markanın söz konusu satış rakamlarına ulaşmasında ise C3 ve C3 Aircross modelleri etkili oldu.

        Marka olarak temmuzda elektrikli araç pazarında 3’üncü olarak podyuma çıktıklarını kaydeden Citroën Marka Direktörü Bora Duran, "ë-C3 ve ë-C3 Aircross, elektrikli araç pazarındaki büyümemizde lokomotif görevini üstlendi. ë-C4 ve ë-C4 X’in de hakkını vermeliyiz, bizi çok iyi şekilde desteklediler. Yeni ë-C3 ve C3 Aircross’un etkisiyle B segmentinde 15 bin adetlik bir yıl sonu hedefimiz bulunuyor" dedi.

        YENİ C5 AIRCROSS SON ÇEYREKTE GELİYOR

        Bora Duran, marka olarak yıl sonunda 71 bin adetlik rekor satış hedeflediklerini belirterek, "Yılın geri kalan yarısında ticari araç tarafında yine agresif olacağız. C4 ve C4 X özellikle C4 X tarafında şu anda filo pazarında çok ciddi adetler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullanıyoruz.

        Citroën Marka Direktörü Bora Duran, yeni model atakları kapsamında ağustos ayı itibarıyla yeni Ami modelini satışa sunduklarının altını çizerken, "C5 Aircross da bugün bize aylık olarak yaklaşık 600-700 gibi bir adet getiriyor. Yılın son çeyreğinde satışa sunmayı planladığımız yeni C5 Aircross ile ivmemiz hızlanacak” açıklamasında bulundu.

