Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Otomobil Çinli üretici Türkiye'de enerji depolayacak - Otomobil Haberleri

        Çinli üretici Türkiye'de enerji depolayacak

        Türkiye'de batarya fabrikası kurmaya hazırlanan elektrikli otomobil üreticisi Skywell, enerji depolama konusunda da bir adım atmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Çinli şirket 2024'ün ilk çeyreğinde kurulması planlanan Batarya Geliştirme ve Üretim Fabrikası ile enerji depolama alanında faaliyet gösterecek

        Yiğitcan Yıldız
        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 23.08.2023 - 10:30 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de enerji depolayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çinli üretici Skywell, Türkiye'de gerçekleştireceği batarya üretim tesisi yanında, bir de ve enerji depolama sistemi yatırımı yapacağını açıkladı.

        Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş, "Otomotiv pazarının dönüşümünde oldukça önemli bir unsur olan bataryayı Türkiye’de üretmek için oldukça heyecanlıyız. 2024 yılının ilk çeyreğine kadar açılacak batarya fabrikamız için artık geri sayıma başladık" dedi.

        Ulubaş, enerji depolama sistemlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu aktararak, "Depolama sistemleri, yenilenebilir enerjiye destek olmanın ötesinde kullanıcı ve şebekeye hayati katkılar sunuyor. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak bu çalışmalarımızda yenilenebilir enerjinin artmasıyla sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamızın da hızlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        8 DAKİKADA YÜZDE 80'E KADAR ŞARJ OLACAK

        Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor ile Çin’in en büyük teknoloji firmalarından Skywell’in üreticisi Skyworth, Türkiye’de Batarya Geliştirme ve Üretim fabrikası açmak üzere geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varmıştı.

        Anlaşmaya göre 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 800+4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası açılacak.

        Bu bataryalar ile şarj gücü 120kw'den 480kw'ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 0 ila 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak.

        DÜZENLEME KASIM 2022'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ve 19 Kasım 2022'de Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren elektrik depolama düzenlemesi sonrasında, depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için yapılan başvurular hızla artmıştı.

        Depolamada yatırım talebi ilk 10 gün içinde 110 milyar dolara, ardından 230 milyar dolara dayandı.

        Güneş ve rüzgârda kapasitenin yaklaşık 30 bin megavat olmasına karşın, yatırımcılardan 164 bin 200 megavatlık kapasite başvurusu geldi.

        EPDK'ye depolama için Türkiye'nin her bölgesine yayılacak şekilde 2 bin 753 başvuru ön lisans başvurusu yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        TOGG ilanları mercek altında
        TOGG ilanları mercek altında
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Moskova'ya drone saldırısı
        Moskova'ya drone saldırısı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Manchester'a gidiyor!
        Manchester'a gidiyor!
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Habertürk Anasayfa