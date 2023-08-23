Çinli üretici Türkiye'de enerji depolayacak

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Çinli üretici Skywell, Türkiye'de gerçekleştireceği batarya üretim tesisi yanında, bir de ve enerji depolama sistemi yatırımı yapacağını açıkladı.

Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş, "Otomotiv pazarının dönüşümünde oldukça önemli bir unsur olan bataryayı Türkiye’de üretmek için oldukça heyecanlıyız. 2024 yılının ilk çeyreğine kadar açılacak batarya fabrikamız için artık geri sayıma başladık" dedi.

Ulubaş, enerji depolama sistemlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu aktararak, "Depolama sistemleri, yenilenebilir enerjiye destek olmanın ötesinde kullanıcı ve şebekeye hayati katkılar sunuyor. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak bu çalışmalarımızda yenilenebilir enerjinin artmasıyla sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamızın da hızlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

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8 DAKİKADA YÜZDE 80'E KADAR ŞARJ OLACAK

Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor ile Çin’in en büyük teknoloji firmalarından Skywell’in üreticisi Skyworth, Türkiye’de Batarya Geliştirme ve Üretim fabrikası açmak üzere geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmaya göre 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 800+4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası açılacak.

Bu bataryalar ile şarj gücü 120kw'den 480kw'ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 0 ila 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak.

DÜZENLEME KASIM 2022'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ve 19 Kasım 2022'de Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren elektrik depolama düzenlemesi sonrasında, depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için yapılan başvurular hızla artmıştı.

Depolamada yatırım talebi ilk 10 gün içinde 110 milyar dolara, ardından 230 milyar dolara dayandı.

Güneş ve rüzgârda kapasitenin yaklaşık 30 bin megavat olmasına karşın, yatırımcılardan 164 bin 200 megavatlık kapasite başvurusu geldi.

EPDK'ye depolama için Türkiye'nin her bölgesine yayılacak şekilde 2 bin 753 başvuru ön lisans başvurusu yapıldı.