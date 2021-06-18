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Kimyanın farklı alt sektörlerindeki 10 binden fazla ihracatçı firmayı temsil eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB),pandeminin yarattığı olumsuz şartlara rağmen 2020'de 18.3 milyar dolarlık ihracata imza atan sektör temsilcilerini ödüllendirdi.

35 kategoride ilk 5’e giren 175 firmanın ödüllerini aldığı 2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde, Ciner İç ve Dış Ticaret birincilik ödülüne layık görüldü.

Ciner İç ve Dış Ticaret, Anorganik Kimyasallar İhracatı kategorisinde 1'incilik ödülü alırken, Eti Maden İşletmeleri ise aynı kategoride 2'inci firma oldu.

Ciner İç ve Dış Ticaret'in ödülünü Ciner İç ve Dış Ticaret Cam ve Kimyasallar Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Kurşun teslim aldı.

'ULUSAL KİMYA AJANSI KURULMALI'

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, pandemi döneminde iş süreçlerinin dijitalleştiğini vurguladı.

2019 yılında toplam ihracatta ve İKMİB'in ihracatında rekorlar kırıldığını belirten Pelister, İKMİB'in toplam ihracatta 2'inciliğe yerleştiğinin altını çizdi.

Pelister, "2020 yılını pandemi şartlarına rağmen 18.3 milyar dolar ihracat ile 2'inci olarak tamamladık. Kimya endüstrisi Çin ve Hindistan'daki tedarikçilere bağlı olduğu için zor günler yaşadı. 2020'de yüzde 11 kayıp yaşadık. Mayıs ayında ise, kimya sektörü en çok ihracat yapan sektör oldu. 2 milyar 130 milyon dolar ihracat yaptık, Mayıs ayında ihracatımız yüzde 80 arttı. Yılın ilk 5 ayında ise sektörün ihracatı yüzde 130 artış ile 9.6 milyar dolara çıktı. 2021'de 21 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ekonomik kalkınmanın anahtarının kimya sektörü olduğunu vurgulayan Pelister, "Kimya sektörü 27 endüstrinin tedarikçi konumundadır. Ayrıca, Ulusal Kimya Ajansı'nın kurulmasını talep ediyoruz. Özellikle uzay çalışmaları için bu ajansın kurulmasını istiyoruz" diye konuştu.

'İHRACAT HEDEFİ 200 MİLYAR DOLAR'

Ödül törenin açılış konuşmalarında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de değerlendirmelerde bulundu.

Gülle, "Kimya sektörünün dünya ticaretindeki büyüklüğü 4.1 trilyon dolar. Sektörün 2020'de dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 20 seviyesinde. Türkiye'de ise yüzde 12'sini oluşturuyor. Kimya sektörünün performansı en az 2 katına çıkarak, toplam ihracatın 4'te birini yakalamalı. 2021 ve sonrasında bu mümkün" dedi.

Tedarik zincirinin Türkiye'yi çok önemli bir konuma getireceğini vurgulayan Gülle, "Biz ülke olarak bu zincirden hiç kopmadık ve üretmeye devam ettik. Yılbaşından bu yana tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik. 85 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik ilk 5 ayda, yüzde 37.3 artış kaydedildi. Yıl sonuna kadar 200 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. İhracatta 100 milyar doları yakalayalı 10 yılı geçti. Pandemiye rağmen Türkiye'nin elde ettiği büyüme rakamları çok değerli" görüşünü paylaştı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da, "Bu yıl ihracatta ve büyümede geçen yılı geride bırakacağız. Turizmin de açılması ile cari işlemlerde rahatlığa kavuşacağız. Hedefimiz ihracatı artırmak ve ihracata dayalı büyüme stratejisini tam anlamıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Son büyüme rakamlarındaki 1.5 puan ihracattan geldi. Bakanlık olarak her zaman ihracatçının yanındayız. Hedefimiz Türkiye'nin kârını en üst düzeye çıkarmak olmalı. Önümüz açık" dedi.

Turagay BloombergHT'nin yayınında soruları da yanıtladı. Turagay kimya sektörünün toplam içindeki payının yüzde 12.5 olduğuna dikkat çekti. Sektörün ilk 5 ayda 9.8 milyar dolarlık ihracat yaptığına dikkat çeken Turagay, Türkiye'nin yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağını öngördü.

Ödüllerde kategoriler ve ilk sırada yer alan şirketler şöyle sıralandı:

Anorganik Kimyasallar: Ciner İç Ve Dış Tic.A.Ş.

Mineral Yakıtlar: Star Rafineri Anonim Şirketi

Madeni Yağlar: Shell&Turcas Petrol A.Ş.

İlaç: World Medicine İlaç San. Ve Tic. A.Ş.

Medikal: Ushaş Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Plastik Hammadde: Organik Kimya San. Ve Tic.A.Ş.

Plastikten Mamul Filmler ve Levhalar: Polinas Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

İnşaat Plastikleri: Europen Dış Tic. A.Ş.

Plastik Ev ve Mutfak Eşyaları: Demka Plastik Züccaciye Ticaret Ltd. Şti.

Plastikten Tek Kullanımlık Ev Ve Mutfak Eşyaları: Yıldız Plastik Ve Ambalaj Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

Sert Plastik Ambalaj: Işık Plastik Sanayi Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi

Esnek Plastik Ambalaj: Elif Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.

Plastikten Mamul Diğer Eşya: Işılplast Plastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Plastik Kırtasiye Ve Oyuncak Kategorisi: Derya Kırtasiye Malzemeleri Dış Tic. Ltd.Şti.

Kauçuk Hortumlar: Polimer Kauçuk San. Ve Pazarlama A.Ş.

Diğer Kauçuk Eşyalar: Teklas Kauçuk San.Ve Tic.A.Ş.

Kauçuk Hammadde ve Vulkanize Olmamış Hamurlar: Ravago Petrokimya Satış Ve Pazarlama A.Ş

Kauçuk Profil, Levha, Bant ve Kayışlar: Kale Kayışları Sanayi Dış Ticaret A.Ş.

Boya, Vernik, Mürekkepler: Akkim Yapı Kimyasalları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Organik Kimyasallar: Socar Turkey Petrol Tic. A.Ş.

Kozmetik-Kişisel Bakım Ürünleri: Tan-Alize Kozmetik Ve Temizlik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.

Kozmetik-Sabun: Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri San.Ve Tic. A.Ş.

Kozmetik-Islak Temizleme Mendilleri: Sapro Temizlik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.

Kozmetik-Renkli Kozmetikler: Erkul Kozmetik San. Ve Tic. A.Ş.

Kozmetik-Oda Kokuları: Kozmo Kimya San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kozmetik-Koku Kimyasalları: Seluz Kimya Kozmetik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

Kozmetik-Lezzet Kimyasalları: Aromsa Besin Aroma Ve Katkı Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş.

Kozmetik-Deterjan, Yıkama: Procter And Gamble Tük.Mal.San A.Ş.

Dezenfektanlar: Makyaj Kozmetik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Kimyasal Gübreler: Toros Tarım San. Ve Tıc. A.Ş.

Muhtelif Kimyasallar: Remik Kimya Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Yapıştırıcılar, Tutkallar, Enzimler: Türk Henkel Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Haşere Öldürücüler: Kozmo Kimya San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Tekstil Kimyasalları: Rudolf Duraner Kimyevi Maddeler Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Ayakkabı Ve Mobilya Boyaları: Başarlar Hırdavat Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti.