Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Çin'de patlak veren etkisini Avrupa'ya kadar ulaştıran koronavirüs salgını, Çin'in otomotiv sektörüne sert darbe vurdu.

Çin Binek Araçlar Birliği'nin verilerine göre Şubat ayının ilk iki haftasında dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de satışlar yüzde 92 düştü.

Birlikten yapılan açıklamada, Şubat ayının yüzde 70 daralma ile kapanacağı belirtilirken, 2020'nin ilk 2 ayındaki daralmanın ise yüze 40'ı bulacağı kaydedildi.

Gelişmeleri değerlendiren Çin Binek Araçlar Birliği'nin Genel Sekreteri Cui Dongshu, "Şubat ayında otomobil bayilerinde neredeyse kimse yoktu. İnsanlar ay boyunca evlerinden çıkmadılar" dedi.

Salgın nedeniyle kapalı kalan bayilerin Şubat'ın ikinci haftasında açılmaya başladığını bildiren Cui Dongshu, bayilerin açılmasının yüzde 90'un üstündeki daralmaya çare olamadığı kaydetti.

AVRUPA'DAKİ ÜRETİM DE AKSADI

Çin dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapması sebebiyle, birçok küresel üreticinin radarında bulunuyor. Bu nedenle, Amerikalı, Avrupalı, Japon ve Koreli üreticiler Çin'de fabrika açarak pazarda rekabet avantajı elde etmeyi amaçlıyor.

Fakat, otomotiv şirketlerinin bilançolarında önemli yer tutan Çin'de bir süredir fabrikalarda üretim yapılamıyor. Yan sanayi tesislerinin de kapalı olması, Avrupa ve Kore'deki otomotiv üretimini de aksatıyor.

Fiat'ın Sırbistan'da kapanan tesisi bu durumun son örneğini oluşturuyor.

Gelişmeler, 2020 yılının küresel otomotiv sektörünün en zor yıllarından biri olacağı gösteriyor.