14 ŞUBAT 2020
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HaberlerOtomobilFiat'ın Sırbistan fabrikası üretime virüs arası verdi

Koronavirüs salgını Fiat'a Sırbistan'da fabrika kapattırdı

Fransız PSA Grubu ile birleşme kararı alarak ses getiren Fiat Chrysler Automobiles'dan (FCA),flaş bir fabrika kapama kararı geldi. Bloomberg'in iddiasına göre, şirketin Sırbistan fabrikasında koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan elektronik sistem tedariki sorunu, fabrikanın kapısına geçici olarak kilit vurdu. Tesiste Fiat 500L modelinin üretimi gerçekeşiyor. Bu modelde kullanılan ses sistemi ve elektronik aksamlar ise bir süredir virüs ile boğuşan Çin'den alınıyor. Yiğitcan Yıldı'ın haberi...

14.02.2020 - 17:59 | Güncelleme:
Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
Yiğitcan Yıldız

Otomotiv sektörü koronavirüs salgını yüzünden Çin'de kapanan fabrikaların henüz şokunu üzerinden atamamışken, virüsün etkisi Avrupa'ya ulaştı.

Öyle ki, Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) Sırbistan'ın Kragujevac kentindeki fabrikasında üretime ara verildiği belirtiliyor.

Bloomberg'in şirket kaynaklarına dayandırdığı gelişmeye göre, İtalyan-Amerikan ortaklı üretici normal şartlarda Çin'den tedarik edilen ses ve diğer elektronik aksamların tesliminde sıkıntı yaşaması dolayısı ile üretime ara verdi.

Fiat Chrysler Automobiles'in Sırbistan tesisinde Fiat'ın 500L modeli üretiliyor. 

Koronavirüs salgını Çin'de üretim yapan küresel markaları derinden sarsarken, Kore ve Japonya'da da geçici olarak kepenk kapanan otomotiv fabrikaları olmuştu.

FCA'nın Sırbistan kararı ise virüsün imalat sanayisindeki etkisini Avrupa'ya taşıması bakımından dikkat çekiyor. 

Öte yandan, FCA ortaklığındaki Tofaş fabrikasının akıbeti hakkında henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.

 

 

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