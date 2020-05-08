Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını, Şubat ayında Çin'de, Mart ve Nisan aylarında ise dünyanın diğer bölgelerinde otomotiv üretimini sekteye uğrattı.

Mart ayında daralan küresel otomotiv pazarları, Nisan ayında ise rekor seviyede düşüşler yaşadı. Buna göre, İtalya ve İngiltere'de Nisan ayı otomotiv satışları yüzde 90'ın üzerinde azalırken, Almanya'da ise bu oran yüzde 60 seviyesinde ölçüldü. Önümüzdeki günlerde de, benzer rakamlar diğer ülkelerden gelecek gibi görünüyor.

Nisan ayında Avrupa otomotiv pazarı çakılmış durumdayken, salgının sıfır noktası Çin'den ise olumlu haberler gelmesi dikkat çekiyor.

2 YILDA İLK KEZ ARTTI

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden yapılan açıklamada, Nisan ayında fabrikalardan bayilere yapılan araç teslimatının son 2 yılda ilk kez arttığı kaydedildi.

Buna göre, üreticilerin Nisan ayında Çin'deki bayilere gönderdiği araç sayısı yüzde 0.9 artış ile 2 milyon adede çıktı.

Her ne kadar bayilere yapılan araç teslimatları Nisan'da Haziran 2018'den beri ilk kez artsa da, salgın nedeniyle Ocak-Nisan döneminde Çin'deki bayilere gönderilen otomotiv sayısının yüzde 32 oranında düşüş ile 5.67 milyon adede gerilediği belirtiliyor.

Üreticilerin bayilere yaptığı teslimatlar, pazardaki talebi göstermesi bakımından dikkat çekiyor. Neticede, bayiler müşterilerine satmak üzere üreticilerden araç tedarik ediyor. Bu yönden bakıldığında ise, araç teslimatlarının artması Çin'deki tüketici talebi hakkında ipuçları veriyor.

Bu noktada, Çin'deki bayilerin Nisan ayı içerisinde tüketicilere sattıkları araç adetlerinin, Çin Binek Araçlar Birliği tarafından 11 Mayıs'ta açıklanacağını bilmekte fayda var.

TAHMİNLER İYİLEŞTİ

Sonuç olarak, Çin pazarındaki yükseliş trendinin, sektör açısından dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha değerli olduğu söylenebilir.

Öyle ki, dünyanın en büyük otomotiv pazarı unvanına sahip Çin'in, bu trendi sürdürmesi halinde koronavirüs salgını nedeniyle milyar dolarlar kaybeden otomotiv üreticilerinin umudunu artırdığı görülüyor.

Alman üretici Volkswagen'in Çin pazarı hakkındaki tahminlerini iyileştirdiğini açıklaması da bunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

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