Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgının en çok vurduğu sektörlerden birisi otomotiv oldu. Çin'de ortaya çıkan virüs, ilk darbeyi de Çin otomotiv sanayisine vurdu ve Şubat ayında ülkedeki fabrikaların kapısına yaklaşık 1 ay boyunca kilit vurulmasına yol açtı.

Salgının dünya geneline yayılması ile birlikte, son 2 haftadır Avrupa ve ABD'deki otomotiv üreticileri de koronavirüsün etkisine maruz kaldı. Gelişmeler, Avrupa ve ABD'de otomotiv üretimini durma noktasına getirdi.

Her ne kadar Avrupa ve ABD'nin otomotiv sanayisinde çarklar durmuş olsa da, Çin'de Şubat ayında kapanan fabrikalar yavaş yavaş kapılarını açmaya başladı.

İŞÇİLERİN YÜZDE 90'I GERİ DÖNDÜ

Bu markalardan Fiat Chrysler, ülkedeki yerel ortağı Guangzhou Automobile Group ile işlettiği tesislerinde çalışanların yüzde 90'ının iş başı yaptığını bildirdi.

Koronavirüs sebebiyle Çin'deki üretimini bir süreliğine askıya alan Ford da, operasyonlarına yeniden başlayan üreticiler arasında yer alıyor. Fakat şirketin Hubei ve Wuhan'daki çalışanlarının seyahat yasağı bulunuyor.

Japon üretici Honda ise, Çin'deki iki fabrikasında kapasitenin her geçen gün arttığını ve şimdilik parça tedariki sorunu yaşamadığını bildiriyor.

Peugeot ve Citroen'in çatı şirketi PSA da, Çin'deki yerel ortağı Dongfeng Motor ile birlikte yeniden üretime başladı. Salgının merkez üssü Wuhan'daki fabrikasında bantlardan yeniden araç indirmeye başlayan PSA, Chengdu ve Xiangyang'daki fabrikalarındaki üretime de hız verdi.

Çin'de üretim yapan bir diğer Japon marka Nissan'da ülkedeki tüm tesislerinde üretim faaliyetlerine yeniden başladığını bildirdi.

SATIŞ HEDEFLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Toyota'nın Guangzhou ve Changchun fabrikalarının salgın öncesinde olduğu gibi 2 vardiyalı sisteme geri döndüğü aktarılırken, Tianjin'deki fabrikanın tek vardiya olarak üretim yaptığı belirtiliyor. Öte yandan, Toyota'nın Çin'deki bayilerinin yüzde 98'inin açıldığı ve markanın 2020 satış hedeflerinde güncellemeye gitmeyeceği bilgisi veriliyor.

Çin'de üretim yapan markalardan Volkswagen Group ise, ülkedeki tüm tesislerini yeniden operatif hale getirdiğini bildirdi. Fakat, Alman üreticinin Çin'de lojistik ve tedarik zinciri sorunlarının henüz tam anlamıyla çözülmediği belirtiliyor.

ABD dışındaki tek üretim tesisi Çin'de bulunan Tesla da, üretime yeniden başlayan markalardan. Tesla'nın Şangay'daki fabrikasının tam kapasiteye ulaştığı ve haftada 3 bin araç üretimi gerçekleştirdiği kaydedildi.

KAPALI TESİSİN HAFTALIK MALİYETİ 2 MİLYAR EURO

Çin'de çarklar yeniden dönmeye başlarken, otomotiv üretiminin durma noktasına geldiği Avrupa ve ABD'de bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Bu konudaki en somut açıklamalardan birini yapan yöneticilerden Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Avrupa'da duran üretimin şirkete maliyetinin haftada 2 milyar euro olduğunu belirtti.

Alman CEO, bu duruma bir çare bulunamaz ise işten çıkarmaların gündeme gelebileceği uyarısında da bulundu.

Diess'in dikkat çeken açıklamaları kendi markası için geçerli olsa da, sektörde yaşananlarının da özeti niteliğini taşıyor.

Volkswagen'in tüm rakiplerinin Avrupa'daki üretimlerine ara verdiği göz önüne alındığında ise, diğer üreticilerin de Diess'in açıklamalarına benzer adımlar atmak için planlar yaptığı söylenebilir.

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