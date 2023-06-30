Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda geçen aya göre 0,2 puan artışla 49'a çıksa da daralma eşiğini aşamadı.

İmalat PMI, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk üç ayındaki yükselişin ardından son 3 ayda yeniden büyüme eşiğinin altına indi.

İmalat sanayinde yeni siparişler alt endeksi 48,3'ten yüzde 48,6'ya yükselirken yeni ihracat siparişleri alt endeksi 47,2'den yüzde 46,4'e geriledi.

İmalattaki zayıf ivme, ekonomisi büyük ölçüde bu sektöre dayalı Çin'in Kovid-19 salgını sonrası toparlanmadaki kırılganlığın sürdüğüne işaret ediyor.

İmalat dışı PMI ise büyüme eşiğinin üzerinde kalsa da, 1,3 puan düşüşle 53,2'ye geriledi. Endeks, son 3 aydır düşüş eğilimi gösteriyor.

İmalat dışı sektörlerde hizmetler alt endeksi 53,8'den 52,8'e, inşaat alt endeksi 58,2'den 55,7'ye düştü.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

Çin'de ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Kovid-19 kısıtlamalarının Aralık 2022'de kaldırılmasının ardından yeni yılla birlikte ekonomide toparlanma işaretleri görülmüştü.

İmalat ve imalat dışı PMI endeksleri ocaktan itibaren büyüme eşiğinin üzerinde seyretmiş, ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümüştü.