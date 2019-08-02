Çin'in araçlar için 5G kullanımını standart hale getirecek olması, ABD'nin sürücüsüz araçlar konusundaki liderliğini kaybetmesine yol açabilir.

Söz konusu iddianın sahibi olan ABD'li telekomünikasyon devi Qualcomm, Çin'in atacağı adım ile birbirleri ile bağlantılı otonom araçların ticarileşmesini hızlandıracağını kaydetti.

Qualcomm Başkan Yardımcısı Patrick Little, "Batı standartları belirlemeye çalışırken, Çin bu süre içinde öne geçecek. Ortak standartları bir an önce belirleyebilirsek, para ve zaman tasarrufunda bulunabiliriz" dedi.

Patrick Little'in üzerinde durduğu standartlar, Qualcomm ile birlikte 100 kadar şirketin yetkililerden bir süredir beklediği bir konu.

Bu noktada, araçların birbirleri ile bağlanabilmesinin otonom otomobiller için olmazsa olmazların başında geldiğini belirtmekte fayda var.

Öyle ki, 5G teknolojisi ile birbirine bağlanan araçlar sayesinde gerçek zamanlı trafik durumu anlık olarak yetkililer ile diğer araçlar ile paylaşılabileceği hedefleniyor. Bu sayede, trafik kazalarının önüne geçilebileceği öngörülüyor.

Bu araçların kontrolünü sağlayan bilgisayar yazılımının, çevresinde olup bitenleri sensörler ile algılarken, trafik durumu ve yol koşulları gibi bilgileri ise diğer araçlardan sağladığı veriler ile öğrenmesi ve bu sayede de en uygun güzergahı belirlemesi hedefleniyor.

ŞİRKETLER İKİYE AYRILDI

Araçların bağlanabilirliğinin 5G ile sağlanmasına sektörde 'C-V2X' adı verilirken, bu işlevin Wi-Fi ile sağlanmasına ise 'DSRC' adı veriliyor.

Bir çok firma söz konusu işlevin Wi-Fi üzerinden de yerine getirilebileceğini savunuyor. Neticede, bu noktada şirketler ikiye ayrılmış durumda.

General Motors, Volkswagen ve Honda gibi üreticilerin DSRC'nin arkasında durduğu biliniyor. Sektörün ikiye bölünmesinin, bu alanda herhangi bir standart belirlenememesinin önündeki en büyük engel olduğu kaydediliyor.

Qualcomm Başkan Yardımcısı'nın şikayetinin odağının da bu durum yatıyor.

Çünkü, Little'a göre standartları belirleyerek oyunun kurallarını koyacak olan Çin'in, Google, Apple ve Uber gibi firmaların milyonlarca kilometrelik otonom araç testleri gerçekleştirdiği ABD'den daha gerideyken, öne geçme ihtimalinin bulunuyor.

Öte yandan, uzmanlar, her iki teknolojiyi de kapsayan araç elektroniği veri iletimi pazarının 2025 yılında 9.2 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşmasını bekliyor.

ARAÇLARA ENTEGRE ETMEYE BAŞLADILAR

Dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin, geçtiğimiz Ekim ayında ülkedeki bağlantılı araçlarda 5G teknolojisini standart hale getireceğini duyurmuştu.

Çalışmalarını bu doğrultuda yürüten ülkenin elektrikli otomobil girişimlerinden Byton'ın yanı sıra, Çin'de üretim yapan ABD'li markalardan Ford'da yeni standartları araçlarını entegre etmek için çalışıyor.

Bunun yanı sıra, Michigan Üniversitesi'nin açıkladığı veriye göre, geçen yıl ABD'de 8.1 milyon trafik kazası yaşandı.

Üniversite, ABD'nin Wi-Fi yada 5G ile teknolojilerinden birini otomobiller için zorunlu hale getirerek araçların veri paylaşır hale gelmesine yol açması halinde, geçen yılki kazalarda 44 bin ölümün engellenebileceğini kaydediyor.

Gelişmeler, sürücüsü olsun yada olmasın, tüm araçların birbirleri ile bağlantılı hale geleceğini gösteriyor.

Bu konuda teknolojik engellerin aşıldığı göz önüne alındığında, kalan son adımın yazının başında da bahsettiğimiz teknolojilerden birini seçmek olduğu anlaşılıyor.