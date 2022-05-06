Çiğ süte zam geldi

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Ulusal Süt Konseyi çiğ süt satış fiyatında artışa gitti. Konseyden yapılan yazılı açıklamada daha önce 5.7 lira olarak belirlenen tavsiye edilen çiğ süt satış fiyatının 7.5 liraya yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada "Bilindiği üzere 18.03.2022 tarihinde 1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5.70 TL/Litre olarak belirlenmişti. 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 7.50 TL/Litre olarak belirlenmiştir" denildi.

Ulusal Süt Konseyi bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022’den itibaren geçerli olacak çiğ süt priminin litre başına 0.20 TL olacağı bilgisinin edinildiğini açıkladı.