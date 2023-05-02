Çevreye zararı tartışılan ‘Geleceğin teknolojisi’ dönüşüyor

Bir grup yakın takipçi insan için yeni bir teknoloji olmasa da, daha uzaktan bakanlara isminden öteye bir bilinmez olarak kalan bir teknoloji ürünü karbonfiber…

Dünya çapında “Geleceğin teknolojik ürünü” olarak da adlandırılıyor. Halen diğer metallere göre daha yüksek fiyatı sebebiyle ulaşılmaz gibi görülse de, çok daha yüksek dayanıklılık seviyesi ve hafif yapısıyla karbon kompozit malzemeler otomotiv, havacılık, savunma sanayisi, uzay teknolojileri, bisiklet, deniz araçları ve bina, viyadük, köprü güçlendirme gibi birçok farklı alanda kullanılıyor.

Her yıl Fransa’nın başkenti Paris’te geçekleştirilen ve kompozit sektörünün uluslararası çaptaki en büyük buluşması olan JEC World 2023'te bu yıl yine yepyeni karbon fiber ürünler ve yeni teknolojileri tanıtıldı. Bütün sunduğu avantajlara karşın çevreciliği tartışılan karbon teknoloji ürünlerinin bu yılki fuarda konsepti ise ‘Bio’ yani çevreci ürünler oldu.

"ÖZEL BİO ÜRÜNLER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa da, JEC World 2023'te Kompozit Teknolojileri’ni sergiledi. Paris’te basın mensupları ile buluşan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, “Karbonfiber kompozit malzemeler dünyanın geleceğini oluşturan ürünler. Biz de 6 ülkeye yayılmış; 13 üretim tesisi, 2 Ar-Ge merkezi ve 4900 çalışan ile ‘ileri malzeme şirketi’ olarak faaliyet gösteriyoruz. Karbonfiber malzemesi, birleştirilmesinde kullanılan reçine gibi ek malzemelerden ötürü çevreye zararlı olarak görülen bir ürün. Ancak biz bu konuda da özel Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. ‘Bio’ karbon ürünler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle reçinenin organikleşmesi ve fiberin organikleşmesi çalışmaları ön plana çıkan çevreci çalışmalar arasında yer alıyor” açıklamasını yaptı.

“GIDA ZİNCİRİNİ ETKİLEME RİSKİ VAR”

Kompozit ürünleri çevrecileştirme aşamasında diğer bir yandan gıda zincirini etkileme riskinin de olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Ürünleri organikleştirme çalışmaları yaparken gıda zincirini de etkilememesi açısından endüstriyel olarak özel üretilen reçineler ve ‘Gen 2’ (İkinci jenerasyon) geri dönüştürülebilir ürünler üzerinde çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Bununla bilikte Kordsa olarak, en geç 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.