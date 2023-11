Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Deprem gelmeden hazırlıklı olalım

REKLAM advertisement1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, açılış programları ve ziyaretler için geldiği Uşak’ta, Vali Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamlarında ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Özhaseki, daha sonra Çarşı Uşak Proje Alanı Kentsel Dönüşüm Ofisi açılışı ve yıkım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, şehirlerin kendine has kültürünün olduğu ve kadim geçmişe sahip yerler olduğunu söyledi.

“ŞEHİRLERİN DE BAKIMA, GÖZETİLMEYE İHTİYACI VAR”

Şehirlerin canlı organizmalar olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, “Baktığınız zaman onları taş- topraktan ibaret, kaba-saba cansız varlıklar olarak görmeyin. Şehirlerin de bakıma ihtiyacı var. Gözetilmeye ihtiyacı var. Üstüne titrenmek ve emek isterler.” dedi. Çok hızlı bir değişim çağında yaşadığımızın ve bu değişime ayak uydurulması gerektiğinin altını çizen Bakan Mehmet Özhaseki, “Belediye başkanları gayret edecekler. Dönüşümlerle uğraşacaklar, yenileyecekler, ihtimam gösterecekler. Zaten şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Eğer yöneticiler uyumluysa, gayretliyse, geleceğe doğru projeyi ifade edip, sonra da onun peşinden koşuyorlarsa, risk alıyorlarsa emin olun geleceğimiz aydınlıktır. Değilse, o şehirlerde yavaş yavaş gerilemeler başlar.” diye konuştu.

“200 BİN CİVARINDA KONUTU YAKINDA BİTİRİYORUZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, Bakanlık olarak deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başladıkları 200 bin civarında konutu yakında bitireceklerini belirten Bakan Özhaseki, “İnşallah bir ay sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın o bölgeyi ziyaretleriyle birlikte vatandaşlarımızın ev teslimine başlıyoruz. 100 bin civarında köy evlerimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz. Onları da çelikten yapıyoruz. Bu arada ‘Ben yerinde dönüşüm yaparım.’ diyen kardeşlerimize de 1,5 milyon lira civarında, eğer evi ahırlıysa daha fazla bir parayı, yarısını hibe olarak yarısını da iki sene ödemesiz 10 sene vadeli olarak veriyoruz. Yani evlerini yapsınlar, rahat etsinler diye. İnşallah 2-3 sene sonra o bölgelerdeki tüm hasarların tamamını ortadan kaldırırız” dedi.

“BUNDAN SONRA EVLERİMİZİ SAĞLAM YAPMALIYIZ”

“Bundan sonra konutlarımızı sağlam yapmalıyız.” diye Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti:

“Özellikle 2000’den önce yapılmış olan ne kadar elimizde yapı stokumuz varsa bir kere gözden geçirmeliyiz. Gücü yetenler yenileme cihetinde ellerinden geleni yapmalılar. Bu tür yerlerde istiyoruz ki, deprem gelmeden hazırlıklı olalım. Deprem geldiğinde de dizlerimize vurup ah edip ağlamayalım. Onun içindir ki burada eskimiş şu dokunun yenilenmesi, değişime ayak uydurması, esnaflık yapan kardeşlerimizin daha iyi vaziyette hayatlarını sürdürmeleri elbette önemliydi. Ama bir taraftan da deprem ülkesi diye bildiğimiz bu memlekette yaptığımız konutlar sağlam olsun istiyoruz.”

“UŞAK’IN MERKEZİNDE SİLUETLERİ KONU OLACAK PROJE”

Çarşı Uşak Proje Alanı Kentsel Dönüşüm Projesine de değinen Bakan Özhaseki, “Burada çok da güzel bir proje var. Bunu üç etaplı olarak hazırlayacağız. Tüm esnaf kardeşlerimiz, inşallah modern yerlerinde, sağlam dükkanlarında, iş yerlerinde ticaretlerini devam ettirecekler. Uşak'ımızın merkezinde, kalbinde böyle bir yapının bundan sonra siluetlere bile, resimlere bile konu olacak bir yapı olacaktır.” şeklinde konuştu.

ANLAŞMAYA VARAN HAK SAHİPLERİ MUTABAKAT METNİNİ İMZALADI

Konuşmaların ardından Bakan Mehmet Özhaseki ve protokol tarafından Çarşı Uşak Proje Alanı Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi’nin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra anlaşmaya varılan vatandaşlarla imza töreni gerçekleştirildi. Hak sahibi vatandaşlar mutabakat metnine imza attı. İmza töreninin ardından bölgedeki ilk yıkım gerçekleştirildi. Çarşamba Pazarı, Ayakkabıcılar Çarşısı ve eski garajı kapsayan 39 bin 100 metrekarelik alandaki dönüşüm projesiyle yeni bir kapalı pazar yeri, otopark, dükkan ve ofisler inşa edileceği belirtildi.

“BÜTÜN TÜRKİYE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK İSTİYORUZ”

Törenin ardından Kadın Koordinasyon merkezini ve AK Parti Uşak İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonrasında İsmet Paşa Caddesi Açılış programına katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, geçtiğimiz haftalarda Kentsel Dönüşüm Yasasını çıkardıklarını hatırlatarak, “Bu yasa elzemdir. Çünkü deprem ülkesi olduğuna inandığımız ve her an, her bir köşede depremin olabileceği bir ortamda bizim de mutlaka önceden tedbir almamız lazım. Tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü en hızlı yapabileceğimiz şekilde o kanunları çıkardık. Başkanlığımızı kurduk. Başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye'de kentsel dönüşümü hızlandırmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 36 milyon bağımsız yapı olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, “31 milyonu konut, 5 milyonu ticarethane. Bunlar içerisinde ilk etapta dönüşmesi gereken 2 milyon civarında yapımız var. Bizim en hızlı biçimde bunları dönüştürdüğümüzde geleceğe güvenle bakabiliriz.” dedi.