Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam AIRPORT

Cevdet Yılmaz: Ercan Havalimanı'nın yeni terminali 20 Temmuz'da açılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinin 20 Temmuz'da açılacağını söyledi

Giriş: 18.06.2023 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL
Cevdet Yılmaz: Ercan Havalimanı'nın yeni terminali 20 Temmuz'da açılacak
DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdi. Yılmaz'ı KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve yetkililer karşıladı. Ercan Havalimanı'na inen Yılmaz, davul, zurna ve çiçeklerle karşılandı. Karşılama töreni için teşekkür eden Cevdet Yılmaz, "Ben daha önce çeşitli vesilelerle KKTC'ye gelmiştim. İlk olarak Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalışırken bir teknik eğitim programı kapsamında gelmiştim. Burada Devlet Planlama Örgütü'ndeki arkadaşlarımızla çalışmalar yapmıştık. O tarihten bugüne bakan olarak, milletvekili olarak çeşitli vasilerle gelmiştim. Bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ve Kıbrıs'la ilgili ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak gelmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

'EN ÖNEMLİ İŞİMİZ ERCAN HAVALİMANI'

Yılmaz, birçok temas ve görüşme gerçekleştireceklerini belirterek, "Bunlardan en önemlisi ve en niteliklisi Ercan Havalimanı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde de biliyorsunuz bu projenin tamamlanması gerektiğini ve 20 Temmuz'da bu havalimanına inmek istediğini çok açık ve net ifade etmişti. Biz de birazdan yeni terminal binasını hep birlikte inceleyeceğiz. Teknik bazı toplantılar yapacağız. Yarın sabahtan itibaren ziyaretlerimiz olacak. Şunu da ifade etmek istiyorum. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesi' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk imzaladığı protokol Türkiye ile Kıbrıs arasında iktisadi ve mali iş birliği protokolü oldu. Onun da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ye Kıbrıs Türk halkına duyduğu sevginin de çok açık bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
5 kadına saldıran sapık, iş insanı kılığına giren polislerce yakalandı!
5 kadına saldıran sapık, iş insanı kılığına giren polislerce yakalandı!
Zeynep ile anneannesini hayattan koparan sürücüye 3 yıl hapis!
Zeynep ile anneannesini hayattan koparan sürücüye 3 yıl hapis!
YKS'de ikinci oturum heyecanı
YKS'de ikinci oturum heyecanı
Bisikletiyle işe giden Ayser Hemşire kaza kurbanı oldu!
Bisikletiyle işe giden Ayser Hemşire kaza kurbanı oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.