Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
İzmir'de dün 8'i orman, 8'i kırsal alanda olmak üzere toplam 16 noktada yangın çıktı. Yangınlardan 13'ü dün kontrol altına alınırken Selçuk ve Menderes ilçelerinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine ilerleyen orman yangınları da bugün kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların çıkış nedenlerinin belirlendiğini belirterek Menderes ve Çeşme'deki yangınlarla ilgili gözaltıların olduğunu duyurdu. Öte yandan felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.
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Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Dün yurt genelinde 30'u kırsal 14'ü ormanlık alan olmak üzere toplam 44 yangın çıktı. Yangınların birçoğu ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerindeki yangınlarla mücadele ise sabaha kadar aralıksız devam etti.
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Sabahın ilk saatlerinde gelen görüntülerde alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı görüldü.
İlerleyen saatlerde ise sevindiren haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Menderes'teki yangının bir hobi bahçesinde başladığını anlatan Bakan Yumaklı, Çeşme'deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili olarak gözaltına alınanların olduğunu söyledi.
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YANGINDA ZARAR GÖREN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi.
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Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.
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Dron ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.
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YANGIN SAAT KAÇTA VE NASIL ÇIKTI?
Yangın İzmir Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında başladı.
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Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Aydın Kuşadası sınırlarına kadar ilerledi.
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Yangın nedeniyle Selçuk-Kuşadası kara yolu trafiğe kapatıldı.
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Yangına karadan 118 araç ve yaklaşık 500 personelle, 3 gece görüşlü helikopterle de havadan müdahale edildi.
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Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklarla yeniden başladı.
Menderes ilçesinde Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da sabah havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.
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GÖZALTILAR VAR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde kameraların karşısında geçerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Menderes ve Selçuk'taki yangınlara müdahalenin sürdüğünü söyleyen Yumaklı, "Selçuk'taki yangında yerleşim yerleri için herhangi bir risk sözkonusu değil. İzmir Menderes'teki yangın hobi bahçesinden çıktı. Şüpheliler gözaltında." dedi.
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"EYLÜLÜN 15'İNE KADAR ALARM DURUMUNDAYIZ"
İbrahim Yumaklı, Selçuk ile Kuşadası'ndaki karayolunun yangın tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar kapalı tutulacağını vurguladı. Yumaklı, hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde vatandaşların çok daha tedbirli ve hassas davranmasını istedi.
Yumaklı, yüzde 90 insan kaynaklı çıkan yangınların, basit tedbirlerle önlenebileceğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımızdan da bu yönde, özellikle üstün bir hassasiyet bekliyoruz. Özellikle istirham ediyorum buradan" ifadesini kullandı.
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Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmaların sürdüğünü de dile getiren Yumaklı, "Halihazırda soruşturmalar devam ediyor. Bir tanesi hariç. İzmir Menderes'teki yangın maalesef ki bir hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında. İnsan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini engelleyebilecekken biz hala 2024 yılının Haziran'ında hassas olunmasını konuşuyoruz. Bu hem ülkemiz açısından yazık hem de ülkemizin kaynakları açısından yazık. Hem de şu ekosistem içerisinde dünyayı paylaştığımız, hayatı paylaştığımız diğer canlılar için de yazık" diye konuştu.
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KAÇ HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ?
Selçuk ve Menderes'te ilk belirlemelere göre toplam 500 hektar alan etkilendiğini kaydeden Bakan Yumaklı "Hiçbir evin yanmadığını, yerleşim alanları ve tesislerin tehdit altında olmadığını" ifade etti.
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EVLER, OTELLER, BARINAK BOŞALTILDI
Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle dün Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler ile Pamucak bölgesindeki bir otel tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi.
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Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltıldı. Buradaki hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin barınaklarına gönderildi.
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BAKAN SEVİNDİREN HABERİ VERDİ: YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ilerleyen saatler sevindiren haberi verdi.
Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Menderes'teki yangının bir hobi bahçesinde başladığını anlatan Bakan Yumaklı, Çeşme'deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili olarak gözaltına alınanların olduğunu söyledi.
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Yangından zarar gören alanlar İSE sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.
İşte yangın alanından görüntüler....
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