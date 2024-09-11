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Yemeksepeti, kullanıcılarına ve iş ortaklarına sunduğu hizmetlerdeki son gelişmeleri ve geleceğe yönelik hedeflerini 10 Eylül’de İstanbul’da düzenlediği basın buluşmasında paylaştı. Toplantıda, şirket yöneticileri Yemeksepeti'nin sektördeki konumunu pekiştiren güncel verileri ve hizmetlerdeki yenilikleri aktarırken, tüketici beklentileriyle ilgili araştırma sonuçlarına da yer verdi.

Ipsos, Futurebright, ThinkNeuro gibi önde gelen araştırma şirketlerinin verileri üzerinden, kullanıcıların markaya dair algıları ve Yemeksepeti’nin tüketicilerin hayatına nasıl dokunduğu detaylı şekilde paylaşıldı.

YILIN İLK YARISINDA SİPARİŞ SAYISI YÜZDE 25 ARTTI Toplantıda konuşma yapan Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, IPSOS verilerine göre, Türkiye’de yeme-içme sektörünün 2024’ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 büyüdüğünü belirtti. Eve teslim siparişlerde ise %13’lük bir artış yaşandığını vurgulayan Baki, özellikle pandemi sonrası dönemde online yemek siparişi kategorisinde ciddi bir dönüşüm olduğunu söyledi. 2020 yılında eve teslim yemek siparişlerinin %14,3’ünün online platformlardan gelirken, bu oranın 2024'te %56,3’e yükseldiğini paylaştı. Ayrıca, bu değişimin Yemeksepeti’nin online platformdaki lider konumunu daha da güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Yemeksepeti’nin, Türkiye’de yeme-içme sektörünün %4’ünü oluşturduğunu söyleyen Mert Baki, sözlerine şöyle devam etti: Yemeksepeti olarak tedarikçi ağımızı 100 binin üzerine çıkarmamız, sadece tüketici tarafında değil, iş ortağı restoran ve esnaf işletmeleriyle de geniş bir ekosistemde faaliyet gösterdiğimizi ortaya koyuyor. 2024’ün ilk yarısında sipariş sayımızı %25 artırarak sektördeki genel büyümenin üzerine çıktık. Özellikle hızlı ticarete adaptasyon gösteren kullanıcılarımız, sipariş frekanslarını ve işlem hacimlerini üç katına çıkararak platform ekosistemimize büyük katkıda bulunuyor. Adet bazında tüm eve siparişin iki katı bir büyüme yakalarken ciro olarak yüzde 130 büyüme yakaladık.

"OTONOM TESLİMAT ÇALIŞMALARIMIZ VAR" Mert Baki teslimatların yüzde 50'sinden fazlasını Yemeksepeti express kuryeleri ile yaptıklarını belirterek, "Teslimatla konusunda kendi kendi kuryelerimizle çalışmalar yapıyoruz ancak teknolojiyi de kullanmak için çalışmalarımız var. Örneğin bazı bölgelerde drone ile teslimatlar için denemeler yaptık. Teknelere yaz aylarında drone ile teslimatlar gerçekleştirdik. Ancak bunun için önce regülasyonların düzenlenmesi gerekiyor. Özellikle büyük şehirlerde bu yöntem şu anda çok kullanılabilir değil. Robotlarla da teslimat denemelerimiz oldu. Bu daha iyi çalışan ve beklediğimiz gibi güvenlik sorunu yaratmayan bir yöntem oldu ancak yine de şu anda hali hazırda kullandığımız evinin kapısına kadar getiren kuryeler kadar konforlu bulmadı tüketiciler" ifadelerini kullandı.

2023’TE 3,2 MİLYAR TL'LİK EKONOMİK DEĞER CEO Mert Baki, "Günümüzün zorlu ekonomik koşulları, tüketicilerin fiyat hassasiyetini artırırken, Yemeksepeti bu durumu göz önünde bulundurarak kullanıcılarına uygun fiyatlı seçenekler sunma misyonunu sürdürüyor. Ipsos’un Türkiye’yi Anlama Kılavuzu-2024 Raporu’na göre, her 10 kişiden 7’si alım gücünün azaldığını belirtiyor. Bu doğrultuda Yemeksepeti, sektörde öncülüğünü sürdürerek yeni kampanyalar kurguluyor. 10 yıl önce başlatılan ve büyük ilgi gören Joker İndirimi, kullanıcı memnuniyetini artırmanın yanı sıra platforma olan bağlılığı da güçlendirdi. 2023 yılında çeşitli kupon ve indirimlerle toplamda 3,2 milyar TL’lik ekonomik değer sunan Yemeksepeti, bu yıl başlattığı “Sepette TL” kampanyası ile kullanıcılarına seçili restoranlardan anında 100 TL veya 50 TL indirim fırsatları sağlıyor. Ocak ayından bu yana devam eden kampanya, hem kullanıcılar hem de iş ortakları için büyük avantajlar sundu ve şu ana kadar 9 milyondan fazla kez kullanıldı. Yemeksepeti üzerinden günde 1 milyon işlem gerçekleşiyor. Kaba bir hesapla günde 2,5 milyon kişi karnını yemeksepeti ile doyuruyor" şeklinde konuştu.

HIZLI TİCARETTE DE ATILIM Yemeksepeti, e-ticaretin hızla gelişen bir alanı olan “hızlı ticaret” modelinde önemli bir oyuncu olmayı hedeflediğini açıkladı. Market ve Mahalle hizmetleriyle, kullanıcılarına günlük ihtiyaçlarını hızlı ve ekonomik şekilde karşılama imkanı sunduğunu duyuran firma, aynı zamanda yerel esnafa da destek sağladığını belirtti. Yemeksepeti, bugüne kadar 10 binden fazla yerel işletmenin dijital dönüşümüne katkıda bulunduğunu da vurguladı. CEO Mert Baki, Uygulama kullanıcılarının %15’inden fazlası hızlı ticaret platformunu kullandığını belirtere, "Bu alanda büyümeye yönelik güçlü hedefler belirlemiş durumdayız. Yemeksepeti Market hizmeti ile 2024 yılı kârlılık hedeflerine başarıyla ulaşan şirket, depo başına sipariş sayısında %35, ortalama sepet tutarında ise %44 büyüme kaydederek operasyonel verimliliği artırmayı sürdürüyor" dedi.