Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden Tarık Mengüç ile fotoğrafını paylaştı. Komedyen Cem Yılmaz, 'Şakşuka' isimli parçası ile tanınan Tarık Mengüç'ün yeni parçası 'Küresel Isınma' nın kendisinin favori şarkısı olduğunu söyleyerek şarkıcıya destek verdi.

Ünlü komedyen, Tarık Mengüç ile olan fotoğrafına, "Sevgili kardeşim Tarık Mengüç'ten 'Küresel Isınma' şarkısını dinleyin... Şakşuka tamam ama 'Küresel Isınma' benim favorimdir" notunu düştü.