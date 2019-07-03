Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, Anadolu'yu gezip derlemeler yapan müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu'na destek teklifine Opet'ten yanıt geldi.

Yılmaz, Twitter'dan Opet'i etiketleyerek yaptığı destek teklifinde; "Sevgili @OpetTr :) Anadoluyu gezip derlemeler yapan müzik öğretmeni kardeşimizi hatırlıyorsundur ? @emredayioglu07 Okul tatile girdiğinden,yaz boyu güzel bir proje yapmak istiyor...Gel bi destek atalım ne güzel olur ?" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyenin teklifine Opet'in resmi Twitter hesabından yanıt geldi.

Opet'in yanıtında, "Sevgili @CMYLMZ, biz her zaman değerli öğretmenlerimizleyiz. @emredayioglu07 öğretmenimizle de ilk fırsatta görüşebiliriz. Bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.