Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Anadolu'yu karış karış gezip derlemeler yapan müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu'nun yaz boyu gerçekleştirmek istediği projeye destek olması için Opet'e teklifte bulunmuştu. Öğretmen Dayıoğlu'nun yüzünü güldürecek yanıt çok geçmeden geldi.

Yılmaz, Twitter'dan "Sevgili OpetTr :) Anadoluyu gezip derlemeler yapan müzik öğretmeni kardeşimizi hatırlıyorsundur. Okul tatile girdiğinden, yaz boyu güzel bir proje yapmak istiyor. Gel bi destek atalım ne güzel olur?" paylaşımında bulundu.

Cem Yılmaz'ın destek mesajının ardından ünlü sanatçı Haluk Levent de öğretmen Dayıoğlu'nun sesini duyurmak için sosyal medya hesabı üzerinden harekete geçti.

"MÜZİK HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI"

"Türkiye'de farklı köylere gitmek ve farklı ezgiler derlemek istiyorum" diyen müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "1 Temmuz - 1 Eylül arası malum öğretmen olarak 2 ay tatilim var. Bu süreçte tatil yapmak gibi bir amaç gütmüyorum. Bunu çok iyi değerlendirip farklı yöreler ve bölgelere gitmek istiyorum ama bunu maddi olarak yapabilmem şu şartlarda mümkün değil. Müzik, hepimizin ortak paydası" ifadesinde bulundu.

"Anadolu'nun kıyıda köşede kalmış müziklerini şehirlerde çalıp söylemek, tanıtmak isterim. Bunun için de ünlü kişilerin destekleri çok önem arz ediyor" diyen Dayıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cem Yılmaz gibi Türkiye'nin her kesimine mal olmuş bir sanatçının böylesine samimi paylaşımlarla benim çalışmalarıma değer vermesi ve en önemlisi de köy köy gezerek gerçekleştirdiğim çalışmalarımı on binlerce kişiye, Türkiye'ye tanıtması, kaybolmaya yüz tutmuş halk müziği kültürümüz için çok önem arz ediyor."

HALUK LEVENT'E ÇAĞRI

Dayıoğlu, destekleri için teşekkür ettiği Haluk Levent'e de bir teklifte bulundu. Ünlü şarkıcı Levent'e bir köye beraber giderek, üçtelli ve gitar eşliğinde 'Deniz Üstü Köpürür' türküsünü çalıp kaydetme çağrısında bulundu.