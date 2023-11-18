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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 18 Kasım Cumartesi bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın yükselişe geçti! İşte 18 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları

        Haftanın piyasalara kapalı günü olan 18 Kasım Cumartesi günü altın fiyatları sorgulanıyor. 18 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü seyir izliyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 18 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 07:29 Güncelleme: 18.11.2023 - 07:29
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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